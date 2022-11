Direkt beim Einkauf helfen

Auch der Ableger der Ennigerloher Tafel, die Ausgabestelle Sendenhorst, hat mit der Folge steigender Preise zu kämpfen. Daher möchte die Tafel Sendenhorst auch in diesem Jahr in der vorweihnachtlichen Zeit erneut die Spendenaktion „Kauf zwei, spende eins“ durchführen.

Am kommenden Freitag und Samstag bitten die Helfer der Tafel wieder um Spenden in den Eingangsbereichen von Sendenhorster Märkten.

Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Inflation und dadurch steigende Preise: Themen, mit denen jeder täglich konfrontiert wird. Auch der Ableger der Ennigerloher Tafel, die Ausgabestelle Sendenhorst, hat mit der Folge steigender Preise zu kämpfen. Daher möchte die Tafel Sendenhorst auch in diesem Jahr in der vorweihnachtlichen Zeit erneut die Spendenaktion „Kauf zwei, spende eins“ durchführen.

Am Freitag (2. Dezember) in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und am Samstag (3. Dezember) von 8 bis 18 Uhr stehen die Helfer in den Eingangsbereichen der Lebensmittelmärkte Aldi, Lidl, K+K und Edeka und nehmen die Spenden der Sendenhorster gerne entgegen, heißt es in der Ankündigung. Zudem wird auch in der Drogerie „Ihr Platz“ ein Team Spenden entgegennehmen.

Aufgrund der erhöhten Einkaufspreise kalkulieren die Märkte deutlich knapper, und so kommen dort am Ende des Tages auch weniger Spenden zusammen.

Das Team und die Ehrenamtlichen hoffen, dass die Bürger wieder bereit sind, mit großzügigen Lebensmittelspenden Hilfe zu leisten, denn diese werden dringend benötigt. Neben den haltbaren Waren wie etwa Konserven, Mehl, Milch und Kaffee werden auch sehr gerne Geldspenden angenommen, um damit die laufenden Kosten der Tafel-Logistik wie Lagerung und Lieferung stemmen zu können, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Die Zahl der Bedürftigen ist dermaßen angestiegen, so dass derzeit 80 Bedarfsgemeinschaften in Sendenhorst auf die Tafel angewiesen sind. Damit hat sich die Anzahl in den vergangenen Jahren bald verdreifacht. Der Großteil, der an Bedürftigen dazu gekommen ist, besteht aus ukrainischen Geflüchteten, was die Versorgung deutlich erschwert“, so die Verantwortlichen der Sendenhorster Tafel.

Die Tafel wurde gegründet, um hilfsbedürftige Menschen zu versorgen. Heute spielt die Einrichtung aber auch eine wichtige Rolle beim Thema Nachhaltigkeit.

Die Ausgabe der Lebensmittel findet jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr an der Hoetmarer Straße statt und wird von Ehrenamtlichen unterstützt und vorbereitet. Insgesamt engagieren sich in Sendenhorst etwa 40 Helfer beim Abholen der Ware sowie dem Sortieren der Ausgabe und dem Aufräumen, teilt das Team mit.