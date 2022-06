Dreck und Chaos nach der Leerung

Mülltonnen-Ärger in Albersloh

Albersloh

Es ist ein Ärgernis, das Reinhard Seebröker seit Monaten umtreibt. Die am Morgen von den Anwohnern in Reih und Glied bereitgestellten Mülltonnen liegen nur wenige Stunden später mitten auf der Straße herum oder stehen mit geöffneten Deckeln da – besonders unerfreulich an regnerischen Tagen.

Von Nicole Evering