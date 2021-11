Drei Männer und ein Ziel: die Berge

Seit vielen Jahren haben drei Männer aus Sendenhorst ein gemeinsames Ziel: die Berge. Ging es anfangs in die Mittelgebirge, haben die drei Wanderer, inzwischen längst Pensionäre, ihre Liebe für die Berglandschaften und Lebensart vor allem in Südtirol entwickelt.

Eines haben die Männer aus Sendenhorst, heute im Pensionistenalter, gemeinsam: die Lust am Wandern. Und das bereits seit 40 Jahren, zumindest was die ehemaligen Schulfreunde Hubert Klar und Herbert Müller betrifft. Als dritter „Bergfreund“ kam im Jahr 1988 Bernhard Borgmann hinzu. Ging es zunächst gemächlich auf Tour, etwa auf dem Hermannsweg, nahmen die drei Wanderfreunde im Laufe der Zeit hohe Berge unter die Füße, wobei sie eine besondere Leidenschaft für Südtirol entwickelten – nicht nur wegen der Berglandschaften, sondern auch wegen der dortigen Lebensart und des zumeist beständigen Wetters jenseits des Alpenhauptkamms, berichtet Herbert Müller. Dauerten die Wanderungen zunächst drei Tage, ging es danach – bis heute – jeweils für eine Woche auf Tour.

Aller Anfang ist schwer

Anfangs musste, blickt Herbert Müller zurück, von den Flachländern durchaus Lehrgeld bezahlt werden. Das habe sich insbesondere auf das Schuhwerk bezogen: Blasen und Schwellungen waren die Folge, bis die Ausstattung dann so war, wie es die Touren erforderten. „Als besonders gelenkschonend erwiesen sich die Wanderstöcke bei den Auf- und Abstiegen im Gebirge. Sie sind daher seit etwa 30 Jahren ein ständigen Begleiter. Nicht zuletzt mit zunehmendem Alter waren und sind sie für uns nicht mehr wegzudenken“, meint Müller.

Wenn drei Männer regelmäßig gemeinsam unterwegs sind, entwickeln sich offenbar auch Rituale. Nachdem gemeinsam beschlossen wird, wohin die nächste Tour führt, besorgt Müller das Kartenmaterial und bucht die Hotels. Bei den Wanderungen selbst habe sich über die Jahre eine stets einzuhaltende, aber akzeptierte Reihenfolge etabliert: Vorweg geht nicht etwa der ehemalige Volksbank-Vorstand Bernhard Borgmann – frei nach dem Werbeslogan „Wir machen den Weg frei!“ –, sondern Hubert Klar, der sich als der Wanderer „mit dem richtigen Tritt“ erwiesen habe. Als letzter füge sich Bernhard Borgmann ein, „da er sich gerade in den ersten Jahren als ein wenig ungestüm“ erwiesen habe.

Und wohin ging es in all den Jahren? Hier eine kleine Auswahl: Nach dem Mittelgebirgen in den Anfangsjahren wurden ab 1999 unter anderem das Karwendelgebirge, die Texelgruppe westlich von Meran und die Dolomiten in allen Variationen erwandert – Übernachtungen in Hütten inklusive. Heute lassen es die Pensionäre in Süddeutschland etwas ruhiger angehen.