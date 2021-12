Druck auf die Innenstadt ist groß

Es gibt derzeit zahlreiche Interessenten, die in der Sendenhorster Innenstadt etwas abreißen wollen, um dort Neues zu bauen. Deshalb will die Stadt für ungeplante Bereiche einen Bebauungsplan aufstellen – inklusive Veränderungssperre. Investoren müssten dann warten.

Der Bebauungsplan „Quartier Westgraben“ geht in der Ratssitzung an diesem Donnerstag in die zweite Beratungsrunde. Wie berichtet, war im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung wegen einer möglichen Ausdehnung der bisher vorgesehenen Bebauungsplan-Grenzen und daraus resultierendem Beratungsbedarf keine Entscheidung gefallen. Die Angelegenheit wurde an den Rat der Stadt verwiesen.