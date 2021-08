E-Rikschas und fairer Kaffee

Der viele Jahre als Zukunftsmusik abgetane Klimawandel ist mittlerweile Realität. Wie sich die Folgen vielleicht noch abfedern lassen und was jeder einzelne dazu leisten kann, darum dreht sich am 18. September (Samstag) das Geschehen in der Westtorhalle. Über ein Dutzend Aussteller werden dort im Rahmen der Klimaschutzmesse von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte, Aktionen und Ideen vorstellen.

Jahrhundertfluten in Zentraleuropa, Rekordhitze in Nordamerika, rasant schmelzendes Grönlandeis und gigantische Waldbrände im Mittelmeerraum: Der viele Jahre als Zukunftsmusik abgetane Klimawandel ist mittlerweile Realität. Und er ist, wie die Bilder aus Hagen und dem Ahrtal zeigen, längst nicht mehr nur ein Problem ferner Länder. Wie sich die Folgen vielleicht noch abfedern lassen und was jeder einzelne dazu leisten kann, darum dreht sich am 18. September (Samstag) das Geschehen in der Westtorhalle. Über ein Dutzend Aussteller werden dort im Rahmen der Klimaschutzmesse von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte, Aktionen und Ideen vorstellen – begleitet von einem kurzweiligen und informativen Rahmenprogramm, wie Kathrin Schran von der Stadt Sendenhorst berichtet.