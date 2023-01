Workshop des Netzwerkes Engagiertes Sendenhorst und Albersloh

Die Mitglieder des „Netzwerkes Engagiertes Sendenhorst und Albersloh“ zu einem als Baustelle konzipierten ganztägigen Workshop im Sozialzentrum Albersloh. Intensiver Gedankenaustausch zu verschiedenen Themen stand auf dem Programm mit beachtlichen Ergebnissen am Ende des Tages, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Sendenhorst.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher hatte zur Eröffnung des Workshops Pippi Langstrumpf ins Spiel gebracht als jemand, der zwar unkonventionelle Wege gehe, aber sehr ziel- und verantwortungsbewusst handle. Dass ihre mitunter „schrägen“ Lösungen nicht immer Beifall der „vernünftigen“ Erwachsenen finden, liege in der Natur der Sache. Mit diesem Bild forderte sie die Teilnehmenden des Workshops auf, einmal „out oft the box zu denken“ und auch ungewöhnliche Wege zu gehen.

Die Entwicklung einer tragfähigen Vision und eines gemeinsamen Rollenverständnisses stand auf der Agenda des Workshops. Dazu hatte sich das Netzwerk, das von der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Sendenhorst, Anne-Katrin Schulte, koordiniert wird, Unterstützung von außen geholt. Leiter des Wirkungsmanagements der Organisation Education Y, Stefan Deines, begleitete die Gruppe bei diesem Prozess. Im zweiten Teil des Workshops beschäftigten sich die Teilnehmenden damit, Möglichkeiten zur weiteren Einbindung und Förderung des Jungen Engagements zu entwickeln. Als Expertinnen und Experten waren junge ehrenamtlich engagierte Menschen zum Beispiel die Schülersprecher und -sprecherinnen der Montessori-Schule oder junge Auszubildende und Mitarbeiter der VEKA AG eingeladen.

Wachsendes Netzwerk für das Ehrenamt

Im Laufe des Jahres ist aus der ursprünglichen Steuerungsgruppe der Engagierten Stadt Sendenhorst das Netzwerk Engagiertes Sendenhorst und Albersloh entstanden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dieses Netzwerk wachse immer weiter. So seien in den vergangenen Monaten Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer zu dem Netzwerk dazu gestoßen. Dauerhaft möchte das Netzwerk noch größer werden und weitere Interessierte Vereine, Gruppen und Initiativen zur Mitarbeit einladen. Alle bisherigen Mitglieder eine das Ziel, die Engagierte Stadt in Sendenhorst sichtbarer zu machen, sich untereinander weiter zu vernetzen und gute Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement in Sendenhorst und Albersloh zu schaffen, teilt das Netzwerk mit. Das Junge Engagement und seine Förderung stehe dabei in einem besonderen Fokus.

„Alle. Gemeinsam. Für Sendenhorst und Albersloh.“ Dieser gemeinsam entwickelte Slogan symbolisiert das Selbstverständnis des Netzwerkes. Im Mittelpunkt stehen dabei Ökologie, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Angebote, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind.

Die bestehende gute Zusammenarbeit wurde in der Praxis durch eine gemeinsame Kochaktion erprobt. Mit viel Spaß wurde an diesem Workshoptag eine leckere Mahlzeit gekocht und an der langen Tafel im Sozialzentrum genossen.

Junge Ehrenamtliche an Bord

Anschließend kamen die jungen Ehrenamtlichen zu Wort. Mehr Informationen zu Engagementmöglichkeiten auf von ihnen mehrheitlich genutzten Informationskanälen wie zum Beispiel Sozialen Netzwerken oder auch einer App wurde gewünscht. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Sendenhorst bereits die Ehrenamtsapp VoluMap kostenlos allen Vereinen und Organisationen und Bürgerinnen und Bürgern als digitale Plattform zur Vernetzung zur Verfügung stellt.

Die grundsätzliche Bereitschaft, sich ehrenamtlich einzubringen, sei bei den jungen Leuten da. Für sie wären besonders Themen aus dem Bereich Ökologie, aber auch das Erleben von Gemeinschaft wie zum Beispiel in Sportvereinen wichtig, lautet ein Fazit.

Am Ende des Tages wurden noch kleine gemeinsame Projekte angestoßen, die sich um verschiedene Zielgruppen drehten. Überlegungen zur Verbesserung der Ausstattung von Spielplätzen wie auch ein Austausch über die Möglichkeiten zur Verbesserung der sozialen Teilhabe von älteren Menschen, sollen in der nächsten Zeit in konkrete Projekte gegossen werden.

Weitere Bedarfe abfragen

Ein Ergebnis der Zusammenkunft war die Erkenntnis, noch mehr über die Bedarfe von ehrenamtlich tätigen Organisationen zu erfahren. So sollen nun mittels eines Fragebogens Wünsche und Bedürfnisse abgefragt werden. Die Ergebnisse werden Ende März bei einem runden Tisch, zu dem alle Vereine und Organisationen eingeladen werden, vorgestellt.

Ein nächstes Treffen, bei dem weitere Punkte der Aufgabenstellungen des Netzwerkes bearbeitet werden sollen, findet am 25. Januar um 15.30 Uhr im Ludgerus-Haus, Albersloh statt.

Wer Interesse an einer Mitarbeit im Netzwerk hat, kann sich bei Anne-Katrin Schulte, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Sendenhorst, melden.