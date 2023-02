Eifriges Üben macht den Meister

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sammelte er auf Anhieb die höchste Punktzahl ein. Und auch beim Preisträgerkonzert am Sonntag in Ahlen überzeugte der neunjährige David Saurenhaus aus Albersloh.

Der erst neunjährige David Saurenhaus aus Albersloh erreichte als einer der jüngsten Teilnehmer in der Kategorie E-Gitarre auf Anhieb die höchste zu erreichende Zahl von 25 Punkten.

Beim Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ in den Räumlichkeiten des städtischen Gymnasiums Ahlen haben die zahlreichen Zuhörer am Sonntag noch einmal ein Konzert der Extraklasse erlebt. Jugendliche Musikschüler aller Altersgruppen zeigten ihr beeindruckendes Können, und es wurde hörbar, was Fleiß, Ausdauer, Motivation und guter Unterricht bewirken können.

Viele der ausgezeichneten Musikschüler aus dem Kreis Warendorf hatten im Wettbewerb erste Preise erreicht, so auch der erst neunjährige David Saurenhaus aus Albersloh. Als einer der jüngsten Teilnehmer hatte er in der Kategorie E-Gitarre auf Anhieb die höchstmögliche Zahl von 25 Punkten erreicht.

Gitarre, Klavier, Tennis und Fußball

Seit drei Jahren hat David Unterricht an der Schule für Musik im Kreis Warendorf bei seiner Gitarrenlehrerin Nicole Saal, zusätzlich spielt er auch noch Klavier. Mittlerweile hat David sich sogar einen der sehr begehrten Stipendiumsplätze an der Musikschule erspielt, somit hat er, gefördert durch die Musikschule, noch eine weitere Stunde Gitarrenunterricht pro Woche. Aber auch Tennis und Fußball stehen bei ihm auf dem Wochenplan. Trotzdem wird eifrig regelmäßig geübt, denn die Vorbereitungszeit für so eine Wettbewerbsteilnahme ist intensiv.

Es muss ein Programm mit verschiedenen Beiträgen vorgespielt werden. Dies zu planen und einzuüben dauert schon einige Monate. Beim Konzert am Sonntag präsentierte David dann auch noch einmal ein Stück aus seinem Wettbewerbsprogramm, den Song „Come Together“ von John Lennon und Paul McCartney.

„Die Urkunde über den ersten Preis mit höchster Punktzahl sowie auch der große Applaus für seinen Beitrag werden David sicher ein auch großer Motivationsschub für eine weitere Wettbewerbsteilnahme im nächsten Jahr sein“, heißt es im Bericht der Musikschule.