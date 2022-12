Eigenkapital, das mit Kapital nur wenig zu tun hat

Wenn Soll und Haben im städtischen Haushalt nicht im Einklang sind, dann wird für den Ausgleich auf die „Ausgleichsrücklage“ oder in letzter Konsequenz auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen. Doch mit echtem Rücklagen im Sinne von Kapital hat beides wenig zu tun.

Mitte Dezember hat Bürgermeisterin Katrin Reuscher den Entwurf des städtischen Haushalts für das kommende Jahr vorgestellt, der bis in den März hinein von der Politik beraten, in Teilen überarbeitet und dann verabschiedet wird. In einer kleinen Serie stellen wir ein paar größere und kleinere Besonderheiten vor.