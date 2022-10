Ein Auftrag von Bischof Felix Genn

Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus ist am Wochenende darüber informiert worden, dass Pfarrer Clemens Lübbers gemeinsam mit dem Pastoralreferenten Stefan Bagert aus Vorhelm von Bischof Dr. Felix Genn zu „Bischöflichen Beauftragten“ ernannt wurden.

Bis Mitte Januar 2022 war der Pfarrer der St.-Johannes-Kirchengemeinde in Oelde, Karl Kemper, auch Dechant des Dekanates Ahlen-Beckum. Aufgrund seines Wechsels auf die Stelle des Propstes in St. Peter in Recklinghausen hatte dessen Stellvertreter, Pfarrer Jörg Schlummer aus St. Regina in Drensteinfurt, die Aufgaben des Dechanten übernommen.

Zuständig für das Dechanat Ahlen-Beckum

Mit Schreiben vom 26. September hat der Bischof Stefan Bagert und Pfarrer Clemens Lübbers rückwirkend zum 1. September zu „Bischöflichen Beauftragten“ für das Dekanat Ahlen-Beckum ernannt.

„Bischöfliche Beauftragte“ sind eine Besonderheit, so Pfarrer Clemens Lübbers. Da kein leitender Pfarrer des Dekanates Ahlen-Beckum sich bereiterklärt habe, als Dechant zur Verfügung zu stehen, sei aus der Gruppe der leitenden Pfarrer der Vorschlag gekommen, sowohl einen Pastoralreferenten wie auch einen Priester mit den Aufgaben eines Dechanten zu betrauen. Das sei kirchenrechtlich möglich. Da aber eine Pastoralreferent oder ein Pastoralreferent sich nicht „Dechant“ nennen könne, das sie keine Priester seien, habe das Bistum Münster vor ein paar Jahren die Konstruktion der Zusammenarbeit von zwei – oder auch drei – Seelsorgern geschaffen, die die Aufgaben eines Dechanten übernehmen. Solche „Bischöfliche Beauftragte“ gebe es unter anderem auch im Dekanat Recklinghausen, wo ein nichtleitender Pfarrer und eine Pastoralreferentin diese Aufgabe übernähmen.