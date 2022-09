Apfelfest: Ein Backhaus und 33 Millionen Bienen

Trotz der unsicheren Wetterlage war das Apfelfest der Naturfördergesellschaft (NFG) am Samstagnachmittag auf dem Hof Schmetkamp gut besucht. Verschiedene Vereine beteiligten sich am bunten Programm, unter anderem die Johannisbruderschaft und die Landfrauen.

Was gibt es auf dem Bauernhof zu sehen und zu tun? Die Landfrauen erklärten es den Kindern.

Wie viele Pannekoeken die Leute tatsächlich verputzen müssen, damit das Vorhaben auch finanziert werden kann, ist derzeit natürlich noch schwer abzusehen. Aber beim trotz der unsicheren Wetterlage sehr gut besuchten Apfelfest der Naturfördergesellschaft (NFG) gaben sich die Besucher am Samstagnachmittag auf dem Hof Schmetkamp schon mal alle Mühe, für eine ordentliche Anschubfinanzierung zu sorgen. „Wir backen für unser Backhaus“, war die Devise von Ulrich Ermer und seinem Team vom Heimatverein in der „Backstube“, wo die Pfannkuchen in den kleinen Pfannen unter dem Pavillon schwungvoll in der Luft gewendet wurden.

Die Inhaber eines landwirtschaftlichen und denkmalgeschützten Anwesens unweit der Kreisstraße 4 an der Grenze zwischen Sendenhorst und Ahlen haben dem Verein ein altes Fachwerk-Backhaus angeboten, das sanierungsbedürftig ist. Und die Heimatfreunde sind festen Willens, dieses irgendwo auf dem Hof Schmetkamp wieder aufzubauen und auch in Betrieb zu nehmen. „Das wäre ein echtes Highlight“, sagt Edith Harig von der NFG im Gespräch mit der Redaktion. Mit im Boot ist auch bereits das Bauamt des Kreises Warendorf: Ulrich Ermer hat eine entsprechende Bauvoranfrage übersandt. Eine Antwort stehe aber noch auch.

Architekturbüro präsentiert Ergebnisse

Auch sonst ist auf dem Gelände derzeit einiges in Bewegung. Das von der NFG in Zusammenarbeit mit der Stadt beauftragte Architekturbüro wird dem Arbeitskreis an diesem Montagabend erste Ergebnisse der Bewertung der Scheune, das einzige Überbleibsel der ehemaligen Hofstelle, vorstellen und Vorschläge machen. „Wir sind gespannt“, blickt Edith Harig mit ihren Mitstreitern erwartungsvoll auf das Treffen.

Auch Imker Eduard Kromm freute sich auf interessierte Besucher am Bienenhaus. Ihnen erzählte er gerne etwas über seine Arbeit mit insgesamt 33 Bienenvölkern, mit denen er je nach Blühstatus der Natur auch auf Wanderschaft geht – sogar bis in den Schwarzwald. „Die Saison war gut, weil der Frühling unter anderem mit dem Raps bei bestem Wetter gut war“, erzählte der Sendenhorster, der seit rund zehn Jahren auf dem Gelände mit den Insekten arbeitet.

In jedem Stock, gab er Auskunft, leben im Sommer etwa eine Million Bienen – macht auf dem Gelände etwa 33 Millionen, die auch an diesem Tag mächtig in Betrieb waren.

Gekonnt ist eben gekonnt: Ulrich Ermer lässt für den Traum vom Backhaus den Appelpannekoeken fliegen. Foto: Josef Thesing

Bienen machen viel Arbeit

Am Bienenhaus und in dessen Umfeld inmitten der Natur sieht er beste Voraussetzungen. „Dieser Platz ist der Wahnsinn“, erzählte Kromm. Gleichwohl machten die Bienen vor allem im Sommer viel Arbeit. Ohne die Kinder, Papa und den Onkel gehe es kaum.

Dass das Apfelfest der NFG längst ein Treffen von befreundeten Vereinen und Organisationen ist, zeigte sich auch diesmal. Die Johannisbruderschaft war unter anderem mit Kaffee und Kuchen in der Scheune dabei, und die Landfrauen zeigten spielerisch, was sich auf dem Hof so tut – und welches Korn Grundlage für bestimmte Lebensmittel ist.

Wer wollte, konnte selbst Apfelsaft mit einer historischen Handpresse machen oder bei Annette Watermann-Krass und Michael Fritsche traditionelle Apfelsorten probieren, die auf dem Hof wachsen. Dass mancher Apfel etwas kleiner als der im Supermarkt ist, machte dabei nix. Die Kinder gestalten Grußkarten aus Naturmaterialien, und Stauden wurden auch gerne mitgenommen – und das nicht nur von Sendenhorstern.