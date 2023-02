Ein experimentierfreudiger Grenzgänger

„Egal, ob man Klassik liebt oder Jazz oder Chanson oder Ragtime“, schrieb jüngst ein Kritiker, „all das wird hier eins.“

Der ukrainische Pianist und Komponist Vadim Neselovskyi, 1977 geboren, gilt als experimentierfreudiger Grenzgänger zwischen Jazz und Klassik, teilt der Förderverein Haus Siekmann in seiner Ankündigung mit. Er spielte im Quintett von Gary Burton und tourte mit Herbie Hancock und Dee Dee Bridgewater. Kritiker loben ihn für sein „außerordentliches Spiel“ (Los Angeles Times), sein „außergewöhnliches Kompositionstalent“ (musicweb-international.com) und seinen „federnden Anschlag“ (NY Times) sowie eine „aufregende Mischung aus Klassik und Jazz“ (jazzreview.com). Seine Wertschätzung unter Musikerkollegen belegen auch Einladungen zur Mitwirkung an deren musikalischen Projekten, zum Beispiel dem „The Book Beriah“ des Komponisten und Saxofonisten John Zorn. Hinzu kommen gemeinsame Auftritte mit Symphonieorchestern in den USA und Europa.

Von Jazz bis Klassik

Vadim Neselovskyi, der im Alter von 17 Jahren mit seinen Eltern nach Dortmund gekommen ist, studierte an den Musikhochschulen in Essen und Detmold und ab 2001 in den USA, wo er seine Studien am Thelonious Monk Institute in New Orleans mit dem Master abschloss.

Seit 2013 unterrichtet er als Professor für Piano am renommierten Berklee College of Music in Boston (USA).

In Sendenhorst ist er zuletzt im Dezember 2019 zusammen mit Arkady Shilkloper (Wald-, Alp- und Flügelhorn) aufgetreten. Im Rahmen seiner aktuellen Tour spielt er unter anderem in Amsterdam, Rotterdam, Freiburg und Stuttgart.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 22 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in Sendenhorst bei „lebensecht“ (Kirchstraße 18) und in Albersloh bei Hesselmann sowie beim Förderverein Haus Siekmann, Tel. 02526 / 950 564. Reservierungen sind auch online unter www.haussiekmann.de möglich.