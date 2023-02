Ein Fest für die „neue“ Promenade

Die Umgestaltung der Promenade biegt auf die Zielgerade ein. Weite Teile sind bereits fertig. Mitte Mai, so schätzt die Stadtverwaltung, werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Und dann wird ordentlich gefeiert, steht doch die Verschönerung des historischen Ringes für Fuß- und Radfahrer bereits seit etwa 25 Jahren auf dem „Zettel“, wie Bürgermeisterin Katrin Reuscher am Donnerstagmorgen beim Ortstermin erinnerte. Und so wird die neue Promenade offiziell am 25. Juni (Sonntag) bei der zweiten Auflage von „Promenaden erleben“ ihrer Bestimmung übergeben.

