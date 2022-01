Ein Gefängnis und „Kolonialwaren“

An der Albersloher Bahnhofstraße herrschte früher viel Betrieb. Es gab die Schule, ein Gefängnis, „Kolonialwaren“, Bier, Milch, Öl und einiges mehr. Und die Bahn war auch noch in Betrieb. Daran soll die Gestaltung des Stromkastens an der „Roten Schule“ erinnern.

Willi Berheide zeigt auf das Fenster im Erdgeschoss der „Roten Schule“ an der Ecke Bahnhofstraße/Teckelschlaut, die entgegen der vielen Planungen und Umplanungen in den vergangenen Jahren immer noch steht. „Hier unten war meine erste Klasse“, sagt der Albersloher. Oben war eine weitere untergebracht, 40 Schüler seien seinerzeit in einem Raum unterrichtet worden – heute undenkbar. „Nebenan im Gebäude wohnten die Lehrer“, ergänzt Berheide, der sich in der Dorfgeschichte bestens auskennt.