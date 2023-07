Ein gutes Jahr für die Hasen

Derzeit sind in der Natur viele Hasen zu sehen, vor allem am frühen Morgen und in der abendlichen Dämmerung. Für die Hasen sei es klimatisch bislang ein gutes Jahr, sagt Hegeringleiter Mathias Meckmann.

Wer in der Natur unterwegs ist, egal ob mit dem Fahrrad oder beim Joggen, dem begegnen derzeit viele Hasen. Sie hoppeln über die bereits abgemähten Felder, und manchmal hocken sie auch auf den Wirtschaftswegen, wenn kein Auto in Sicht ist.

„Hasen mögen keinen nassen Hintern“, erklärt Mathias Meckmann im Gespräch mit der Redaktion. Der Vorsitzende des Hegerings Albersloh-Alverskichen meint, dass das Hasenaufkommen viel mit der Witterung zu tun habe und die jetzt wahrnehmbare große Zahl der Tiere auch jahreszeitlich bedingt sei. „Wir sehen zurzeit erfreulich viele Hasen“, sagt Meckmann.

Das habe auch mit dem bis dato milden Jahresverlauf zu tun. Häsinnen bekommen vier Mal im Jahr Nachwuchs. „Wir sagen vier mal vier“, erklärt Meckmann. Dabei sei davon auszugehen, dass die Hasen etwa die Hälfte ihres Nachwuchses groß bekommen, wenn die äußeren Bedingungen in der Natur für die Tiere gut sind.

Hasen halten sich in der Regel auf freien Feldern auf. Foto: Kock

Da die Landwirte bereits zahlreiche Flächen abgeerntet haben, gibt es Platz für die Hasen. „Sie sind im Grunde Steppenbewohner, die die offene Landschaft bevorzugen“, erzählt der Hegeringleiter. Auf dem Feld legen sie sich eine Art Mulde an, die Sasse genannt wird. Dort verbringen sie dann einen großen Teil ihrer Zeit. Auch die Jungen kommen dort zur Welt. Der Feldhase ist scheu und lebt meist nachtaktiv als Einzelgänger. Er bevorzugt warme, trockene und offene Flächen mit einer guten Rundumsicht. Kommt die Dämmerung, werden die Hasen besonders aktiv. Autofahrer kennen das.

Blattzeit fürs Rehwild

In dichten und hoch wachsenden Kulturen – wie etwa Maisfeldern – seien Hasen selten bis nie zu finden. Das hätten die Hegeringe, die vor der Ernte Drohnen einsetzen, längst beobachten können. Junghasen würden hingegen bisweilen Felder mit Senf als Lebensraum wählen, berichtet Meckmann.

Wer in diesen Wochen zu bestimmten Zeiten in der Natur unterwegs ist, dem laufen auch immer wieder Rehe über den Weg, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist Blattzeit, erläutert Mathias Meckmann. Paarungszeit also. Die Böcke stellen den Ricken nach. „Sie sind fast den ganzen Tag unterwegs“, so Meckmann. Grundsätzlich sei das Rehwild aber ein eher scheuer Heckenbewohner.