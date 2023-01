Ein Jahr im Zeichen von Goldemar

Gut 100 Neuzugänge kann der Heimatverein allein für 2022 vermelden. Über so viel Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft freuen sich die Aktiven – und bieten im Gegenzug ein umfangreiches Jahresprogramm an. Das widmet sich dem Sagenkönig Goldemar.

Mit der Ruhe ist es für Goldemar wohl erst einmal vorbei. Der Sagenkönig, dessen Geist auch heute noch durch die Hohe Ward spuken soll, wird vom Albersloher Heimatverein in den Fokus gerückt.

„Den sieht man, und den spürt man auch“, muss es Martin Pälmke wissen. Schließlich ist der Vorsitzende der Heimatfreunde am Rande der Hohen Ward, unweit von dessen Königsgrab, aufgewachsen. „Wir wollen uns Goldemar in diesem Jahr intensiv widmen“, stellte er nun bei der Generalversammlung des Vereins in Aussicht.

Im Saal bei Geschermann mussten Stühle gerückt werden, damit jeder einen Platz ergattern konnte. Viele von den aktuell 764 Mitgliedern wollten sich auf Stand bringen lassen. „Am Rande sei bemerkt, dass wir weiter wachsen“, nannte Pälmke gut 100 Neuzugänge allein im Jahr 2023. „Wir freuen uns über so viel Unterstützung“, unterstrich der Vorsitzende, der sich nicht nur bei den Mitgliedern, sondern explizit bei einigen Helfern bedankte, zu denen beispielsweise die sogenannte „Rentnertruppe“ gehört.

Videos zeigen Wirken des Vorstands

„Die Unterstützung durch unsere Rentner ist phänomenal“, lobte dann auch Volker Uhlenbrock in seinem Jahresrückblick und rief noch einmal verschiedene Aktionen in Erinnerung. Jubiläumsabschlussfeier, Handwerker- und Bauernmarkt und viele andere Veranstaltungen hatten für Aufsehen gesorgt – „sogar weit über die Dorfgrenzen hinaus“. Genau wie zwei Videos, die das Wirken des Vorstands unterhaltsam in Szene setzen. „Toll gemacht, Ina“, lobte Martin Pälmke die Regisseurin der beiden unterhaltsamen Streifen, Ina Möllenkamp.

Sein Grab soll Goldemar in der Hohen Ward haben. Foto: Christiane Husmann

Der Heimatverein freut sich über verschiedene Aktionsgruppen in seinen Reihen: Wandergruppe, Heimat-Minis, Waschfrauen, Boulegruppe, Strandjungs – „Wir sind die Kulturbotschafter für Albersloh“ – und die Plattdeutsche Theatergruppe. Für Letztgenannte meldete sich Anne Vorderderfler zu Wort, der es ein Anliegen war, eines kürzlich verstorbenen Mitglieds zu gedenken: „Der Tod von Maria Naber hat nicht nur ein tiefes Loch in deren Familie, sondern ins ganze Dorf gerissen“, bedauerte sie.

Während sich der Februar noch in ruhigerem Fahrwasser präsentiert, rät der Heimatverein, folgende Termine für März zu notieren: „Aktion Sauberes Albersloh“ am 18. März, „Wanderung – Ahornweg nördlich von Bad Iburg“ am 26. März und die „Heimat-Minis-Osteraktion“ am 31. März. Nähere Informationen sind auf der Homepage des Heimatvereins zu finden. Ebenso zu der Fahrt am 4. Juni zum Hof Schulte Bisping, die einen spannenden Exkurs in die Vergangenheit verspricht.

Grünanlage am Alltagsmenschen

Mit einem Aufruf meldete sich dann noch einmal Anne Vorderderfler zu Wort: „Vielleicht hat eine kleine Gruppe Lust, sich um ‚Änne‘ zu kümmern – die ist manchmal ganz schön zugemüllt“, bedauerte sie mit Blick auf die Grünanlage rund um den Alltagsmenschen mitten im Dorf.

„Goldemar geistert noch immer hier herum“, brachte Martin Pälmke wieder seinen ehemaligen Nachbarn ins Spiel. „Apropos Geister – Dr. Oliver Geister hat sich ausgiebig mit Goldemar befasst“, stellte er den Referenten des Abends vor. In der Folge wusste der Lehrer, Märchenforscher und Märchenpädagoge viel Spannendes über den ursprünglich guten Hausgeist zu erzählen. Beispielsweise, dass der ob der Neugier eines Küchenjungen „zu einem bösen, bösen Zwerg geworden war, der seinen Widersacher getötet, gekocht und gegessen hat“. Wer also an der Nachtwanderung zu Goldemars Grab, die der Heimatverein für den 1. September geplant hat, teilnehmen will, ist hiermit gewarnt und sollte gut gewappnet sein.