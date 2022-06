Ein Jahrgang schreibt Geschichte

Für die Schülerinnen und Schüler und für die gesamte Schulgemeinschaft war es mindestens ein Meilenstein: Der erste Abiturjahrgang wurde verabschiedet. „Die Montessori-Gesamtschule Sendenhorst schreibt damit Geschichte“, sagte deshalb auch Oberstufenkoordinator David Gelinski in der Festveranstaltung, an der die Schüler, deren Eltern und zahlreiche weitere Gäste teilnahmen.

Die Schülerinnen und Schüler seien sich sehr wohl bewusst, „dass sie Pioniere und Teil von etwas Besonderem waren“. Diese Schulentlassung „ging nicht nur als Meilenstein in die Historie der Montessori-Gesamtschule ein. Die 14 Schülerinnen und Schüler setzten sich ebenso in der Chronik der Stadt Sendenhorst sowie der ganzen Region ein Denkmal“, erklärte Gelinski.

Der erfolgreiche Abschluss sei das „wohlverdiente Ergebnis unermüdlichen Fleißes, Beharrlichkeit und jahrelanger mit Herzblut betriebener Schulentwicklung“ gewesen. Das Team der Montessori-Gesamtschule sei „stolz auf seine Schülerinnen und Schüler und auf die die vollbrachten Leistungen“, heißt es im Bericht der Schulleitung.

Oberstufen-Team mit klaren Vorstellungen

David Gelinski habe die Oberstufenkoordination mit „klar definierten Zielen“ übernommen: Seine Schülerinnen und Schüler an diesem Tag feiern zu dürfen und zu zeigen, dass das Oberstufenkonzept der Schule aufgehe. Sein Team habe auch klare Vorstellungen davon gehabt, wie es die Schülerinnen und Schüler auf deren Weg begleiten wolle. „Für die Lehrerinnen und Lehrer sind und waren ihre Schützlinge nie bloß eine Nummer auf einer langen Liste in einem riesigen System“, schreibt die Schulleitung. An der kleinen Sendenhorster Gesamtschule könnten sich die Pädagogen intensiv um jeden Einzelnen und jede Einzelne kümmern.

„Leider beobachtet man in der heutigen Bildungslandschaft zunehmend das Phänomen der Massenabfertigung. Oberstufen mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern sind keine Seltenheit. Leistungskurse mit mehr als 25 Lernenden gehören leider zum Standard, an den Universitäten setzt sich diese Entwicklung fort“, schreibt die Schule weiter.

Förderung von Talenten und Kompetenzen

Leistungsdruck und Konkurrenzdenken seien die logische Konsequenz, jeder könne das in größeren Systemen beobachten. Dagegen wolle die Montessorischule ein eindeutiges Zeichen setzen. „Für die Montessori-Gesamtschule steht ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, im Mittelpunkt“, erklärte Gelinski. „Wir gaben euch das Versprechen, eure Talente und Kompetenzen bestmöglich zu fördern und euch auf eurem Weg stets transparent, gerecht und auf Augenhöhe zu begegnen“, meinte Gelinski. Dazu habe auch die „gelebte Inklusion“ gehört.

Auch für ihn sei dieser Tag etwas ganz Besonderes, die Erinnerung an die ersten erfolgreichen Abiturprüfungen an der Schule werde ihn stets begleiten. „Ich bin dankbar und stolz, Teil eines solch engagierten und professionellen Teams zu sein. Wir haben uns und der Schulaufsicht, die unser stetiger Begleiter in unserem ersten Abiturverfahren war, bewiesen, dass auch ein recht junges Kollegium sehr wohl weiß, was es tut – und die Anforderungen an das Zentralabitur im vollsten Umfang umzusetzen vermag.“ Die Anforderungen an das Zentralabitur seien schließlich im ganzen Land gleich. Alle Abiturientinnen und Abiturienten – fünf von ihnen mit einem Einserschnitt – „verlassen die Schule entweder mit der Berechtigung zum Besuch einer Universität oder einer Fachhochschule“.

Noch freie Plätze für die Oberstufe

Die Gesamtschule teilt abschließend mit, dass es in der gymnasialen Oberstufe noch freie Plätze gebe. Auch in den Sommerferien seien Anmeldungen, 0 25 26/ 23 75, E-Mail: sekretariat@montessorischule-sendenhorst.de, möglich.