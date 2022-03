Ein Krieg, den niemand will

Josef Beckhoff hat für VEKA die Werke in Russland und in der Ukraine mit aufgebaut und geleitet. Er kennt viele Mitarbeitende in beiden Staaten und berichtet, wie es den Menschen dort jetzt geht. „Niemand will diesen Krieg“ sagt er.

Der Sendenhorster Josef Beckhoff kennt die Menschen in der Ukraine und in Russland

Josef Beckhoff hat 15 Jahre lang in der Ukraine gearbeitet. Und 20 Jahre in Russland. VEKA Rus, das Tochterunternehmen der VEKA-Gruppe, das zwei Werke in Moskau und in Nowosibirsk sowie ein Lager in Chabarowsk betreibt, hat der Sendenhorster mitgegründet. Er hat viele Kontakte in beide Staaten, vor allem auch zu den Mitarbeitern.