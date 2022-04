Ein Kunstwerk für den Frieden

Es sieht wüst aus auf den Tischen. Und manches Kleidungsstück muss am späteren Abend vermutlich in die Wäsche. Der Künstler Jürgen Krass versucht, in seinem Hofatelier an der Angel den Überblick zu behalten. Das ist nicht immer ganz so einfach. Zum einen, weil viele Kinder da sind – und ein paar Erwachsene. Und zum anderen, weil das mit der Kommunikation nicht ganz so problemlos läuft. Denn die meisten der jungen Künstler sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die mit ihren Müttern nach Sendenhorst oder in die Umgebung gekommen sind. Eines ist aber allen gleich: Sie sind mit großer Kreativität und Freude am Tun bei der Sache.

Mit viel Freude bei der Sache

Und genau darum geht es bei diesem Kunstworkshop, den Jürgen Krass in Zusammenarbeit mit der Stadt Sendenhorst anbietet, die das Material – unter anderem jede Menge Tuben mit Farbe – aus Mitteln des „Kulturrucksacks NRW“ bezahlt.

Jürgen Krass erklärt den Kindern, wie es geht. Foto: Josef Thesing

Und so wird gewalzt, was das Zeug hält. Etwa 20 Kinder sind gekommen, so viele hatte Jürgen Krass noch nie in einem seiner Workshops, erzählt der Sendenhorster. Martina Bäcker von der Stadtverwaltung und der DAF haben neben anderen die jungen Menschen hier zusammengebracht. Dass die Farben Blau und Gelb, die die Flagge der Ukraine zieren, die Zeichenblockseiten dominieren, ist eher kein Zufall.

Ein Vater hilft, wo es geht

Abseits des Gewusels sitzt Vladislav Verlinski und schneidet eine Friedenstaube aus, die für eines der Bilder bestimmt ist. Der Familienvater erfüllt hier gleich mehrere Funktionen: neben der des Vaters einer Teilnehmerin die des Betreuers von Flüchtlingen und die des Übersetzers. Der gebürtige Ukrainer lebt seit 2000 in Deutschland und seit etwa zwei Jahren in Sendenhorst. Viel zu übersetzen gibt es nicht, sagt er. „Man muss hier nicht viel reden.“ Zu Hause ist das anders, denn seine Familie hat eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Seine ehemalige Heimat sei auf sehr tragische Weise präsent geworden. „Ich konnte nicht einfach nur hinschauen“, sagt Verlinski. Mit dem Vater eines der Kinder, die im Atelier sind, habe er gemeinsam studiert. Der Vater kämpfe nun in der Ukraine. Mit der Mutter eines der Mädchen sei er zusammen zur Schule gegangen. „Ich habe sie an der Grenze abgeholt und helfe nun bei Behördengängen und sowas“, erzählt er.

Blau und Gelb sind die dominierenden Farben. Foto: Josef Thesing

Und es ist ihm zum Abschluss des Gesprächs wichtig, den Menschen in der Stadt zu danken, die überall helfen würden. „Es ist überragend, was hier geleistet wird“, sagt er. Das habe er in dieser Form so nicht erwartet. „Es gibt viele Menschen, die nehmen völlig Fremde in ihr Haus auf. Und das bedingungslos.“