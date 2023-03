Ein paar Vorsichtsmaßnahmen gibt es noch

Maske ja, Test nein. Oder doch andersrum? Zum Stichtag 1. März sind im Land weitere Corona-Regeln weggefallen, das betrifft insbesondere Krankenhäuser und Pflegeheime. Und dennoch können die Vorgaben je nach Einrichtung variieren.

Auch im Sendenhorster St.-Josef-Stift und den angeschlossenen Altenhilfeeinrichtungen gibt es einige Lockerungen. „Da wir aber viele immungeschwächte Patientinnen und Patienten haben, bleiben einige Einschränkungen noch bestehen“, teilt Pressesprecherin Bettina Goczol auf Anfrage der Redaktion mit. Bei der Anpassung der Hausregeln gehe es darum, gute Lösungen zum Schutz der Patienten, Mitarbeitenden und Gäste mit den neuen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.

Besuchszeiten ausgeweitet

Beispielsweise ist am Aufnahmetag sowie am OP-Tag weiterhin kein Besuch erlaubt, dafür an allen anderen Tagen zwischen 9 und 19 Uhr – die Zeiten sind ausgeweitet worden. Es sind allerdings nur zwei Besucher pro Patient und Tag gestattet. Diese müssen neuerdings keinen negativen Test mehr vorweisen, es besteht aber FFP2-Maskenpflicht in Krankenhaus und Reha-Zentrum. Bei Bedarf erhalten Besucher eine solche Maske am Eingang.

Ambulante Patientinnen und Patienten brauchen vorab keinen Test – vor einer ambulanten OP wird im Haus ein Schnelltest durchgeführt –, das Tragen einer FFP2-Maske ist aber vorgeschrieben. Ab sofort dürfen auch wieder Begleitpersonen mitkommen, für die die Maskenpflicht ebenfalls gilt.

Besucherinnen und Besucher müssen vorab keinen Coronatest mehr machen. Foto: Dietmar Jeschke

Den Mitarbeitenden werde dringend weiterhin das Tragen einer Maske in der patientennahen Umgebung und in öffentlichen Bereichen empfohlen, schildert Goczol weiter. „Bei größeren Veranstaltungen für Mitarbeitende – wie Vorträgen und Schulungen – besteht auf jeden Fall weiterhin Maskenpflicht. Außerdem empfehlen wir unseren Mitarbeitenden, sich zwei bis drei Mal wöchentlich testen zu lassen.“

Bisher hat die Apotheke Hake eine Teststelle im Haus betrieben, dieser Service ist zum 1. März eingestellt worden. Stattdessen ist nun das hauseigene Testteam in den ehemaligen Räumen von „Annes Café“ im Einsatz. Es führt montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr folgende Tests durch: Schnell- und PCR-Tests bei neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten sowie bei Mitarbeitenden mit Symptomen und Schnelltests für Mitarbeitende, für die dies empfohlen wird.

„ Da wir viele immungeschwächte Patientinnen und Patienten haben, bleiben einige Einschränkungen noch bestehen. “ Bettina Goczol, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Eine solche Testempfehlung gilt auch für die Mitarbeitenden in den vier Einrichtungen des Pflege- und Betreuungsnetzwerks, zu denen auch das Elisabeth-Stift in Sendenhorst und das Josefs-Haus in Albersloh gehören. Eine Testpflicht für Besucher gibt es seit dem 1. März nicht mehr. Angehörige sind jedoch verpflichtet, während der gesamten Zeit eine Maske zu tragen, die notfalls am Empfang erhältlich ist. Bei offensichtlichen Erkältungssymptomen wird darum gebeten, auf einen Besuch zu verzichten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht mehr notwendig.

Auf die Maske dürfen die Mitarbeitenden derweil verzichten, sofern es keinen Infektionsausbruch in der Einrichtung gibt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind schon lange von dieser Pflicht befreit. All diese Regeln gelten voraussichtlich für den ganzen März.