Ein Platz für „die Diva des Waldes“

„Haben Sie schon mal im Dunkeln einen Baum gepflanzt?“, wollte Heinen-Esser bei ihrer Ankunft im Bürgerschützenwald wissen. Während die Bundesvorsitzende des SDW einige Minuten im Stau gestanden hatte, war der Vorstand der CDU-Ortsunion nicht untätig geblieben. Mit einsetzender Dämmerung war die Wildkirsche ins vorgefertigte Erdloch gehievt worden und wartete nun nur noch darauf, die nötige Standfestigkeit zu erhalten. Mit Muskelkraft und Pflanzramme wurden Pfähle in den Münsterländer Kiessandrücken gerammt, die dem jungen Baum den nötigen Halt bieten sollen.

„Bei der Baumschule Bertels habe ich mich extra nach einem Baum erkundigt, der mit Blick auf Klimaresilienz, Artenvielfalt und Wirtschaftlichkeit punkten kann“, erklärte CDU-Fraktionsmitglied Henning Rehbaum. „Die Wildkirsche ist die Diva des Waldes“, wusste Jonas Brandel von der SDW. „Ein edles Holz, toll für die Artenvielfalt und verträgt warmes Klima“, lobte der Waldexperte die Eigenschaften des Baumes,, während sich Ursula Heinen-Esser im Schein der Handytaschenlampen daran machte, die Baumwurzel mit Erde zu bedecken und sie großzügig zu wässern. „Die Spendenbereitschaft ist wirklich groß“, freute sich Holger Hinkerohe mit Blick auf den rund 19 Hektar großen Bürger- und Schützenwald und überreichte nach getaner Pflanzarbeit der Bundesvorsitzenden des SDW einen original Baumpass.

„Ich liebe den Wald – deshalb engagiere ich mich auch für ihn“, so Heinen-Esser nach erledigter Arbeit und beglückwünschte den Schützenverein St. Martinus für dessen Idee, Aufforstung bürgernah zu betreiben. „Hier sind Menschen, die das so lange begleiten“, lobte sie das nachhaltige Projekt, das vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen worden war. Insbesondere während der Corona geschuldeten Lockdowns sei sichtbar geworden, welchen Stellenwert der Wald in der Gesellschaft hat. „Ich komme aus der Stadt – die Menschen brauchen Naherholungsgebiete wie diese“, versicherte Heinen-Esser und bot an: „Wenn Sie Unterstützung brauchen, melden Sie sich gerne bei mir.“ Unterstützung sollte aber erst einmal die junge Wildkirsche bekommen, die mit einem Schnäpschen fürs gute Wachstum begossen wurde. Anschließend lud der Vorstand der CDU-Ortsunion zum traditionellen „graue Erbsen mit Hering“-Essen ein. Nach einem alten Sendenhorster Originalrezept.