Ein Spiel für den Übergang

Die Weltpremiere von „Transopoly“ fand im St.-Josef-Stift statt. Das Ziel des neuen Spiels der Kinder- und Jugendrheumatologie ist die Vorbereitung auf die Transition, also den Übergang von der Kinder- und Jugendrheumatologie in die Erwachsenenmedizin, heißt es im Bericht des Krankenhauses.

Ausgedacht haben sich das neue Spiel die kreativen multiprofessionellen Teams der Stationen C 0 und C 1 des St. Josef-Stiftes. „In dieser Phase geht es darum, das Selbstmanagement für die eigene Rheumaerkrankung zu erlernen“, erklärt der Diplom-Psychologe Arnold Illhardt. In der Sendenhorster Kinder- und Jugendrheumatologie gibt es dafür ein besonderes Transitionskonzept. Ein zusätzlicher Baustein ist nun „Transopoly“, das das Thema Transition in spielerischer Form aufgreift.