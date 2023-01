Ein Training für die Trainer

Rote Trikots in der sonst grün-weiß geprägten Sporthalle an der Adolfshöhe? Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war bei der DJK Grün-Weiß Albersloh zu Besuch. Möglich wurde der Termin durch das Projekt „DFB-Mobil“: Insgesamt sind 30 Mobile in Deutschland unterwegs. Eines von ihnen – ein bis unters Dach mit Trainingsmaterial vollgepackter Kleintransporter – parkte nun auch vor der „Zur-Hohen-Ward-Halle“.

Qualifizierung für Jugendtrainer

Als „intensive Qualifizierungsmaßnahme für alle anwesenden Trainer und ein tolles Erlebnis für die Fußballjugend des Vereins“, soll der Besuch dienen, ist einer Presseerklärung des FLVW (Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen) zu entnehmen. So sehen das auch Patrick Lechtermann und Janik Siepmann. Sie gehören bereits seit Jahren zu den lizensierten DFB-„Teamern“, die Demonstrationstrainings durchführen, um „Anstöße“ zu geben. Erstmals dabei und neu im Team: Christoph Michel. „Ziel ist es, den Nachwuchstrainern unkompliziert praktische Tipps für ihren Trainingsalltag zu geben“, nennen die Männer vom DFB-Mobil ihre Intention, sich immer wieder auf den Weg zur „Basis“ zu machen.

Sportlicher Ehrgeiz der Kinder

„Ihr braucht nicht aufgeregt sein“, verspricht Janik Siekmann den Kickern der U7. Aber der sportliche Ehrgeiz hat die Kinder längst gepackt. Und so legen sie sich mächtig ins Zeug, um den Anweisungen der angereisten Trainer zu folgen. Auch die Trainer des heimischen Sportvereins folgen dem, was der Besuch zu vermitteln hat. Nach eineinhalb Stunden Training und etwa einer dreiviertel Stunde Theorie haben auch sie einiges gelernt, was sie im Trainingsalltag mit einbeziehen wollen. „Im Vordergrund stand die Philosophie des modernen Kinder- und Jugendfußballs“, fassen es die DFB-Teamer zusammen. „Die Kinder sollen Bock am Fußball haben“, bringt es Trainer Carsten Kathrein auf den Punkt. Und schaut man den jungen Kickern beim Spiel zu, scheint die Rechnung aufzugehen.