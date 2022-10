Ein turbulentes Liebesleben

Die Plattdeutsche Theatergruppe des Heimatvereins steht in den Startlöchern. Und sie verspricht, dass es in dieser sorgenvoller Zeit viel zu lachen geben wird. Das „Laiw nao Stunnenplan“ bringt jede Menge Verwicklungen. Der Vorverkauf der Tickets startet.

Graues Wetter, weltweite Sorgen – derzeit fällt es leicht, in schlechte Stimmung zu verfallen. Dem wollen die Schauspieler der Plattdeutschen Theatergruppe etwas entgegensetzen: „Laiw nao Stunnenplan“. Nicht in homöopathischen Dosen, sondern hochkonzentriert soll das Stück mit der Medizin „Humor“ für gute Laune sorgen – rezeptfrei aber nicht ohne Nebenwirkungen: Das Zwerchfell wird gereizt.

Bei den Proben ziehen sich die Laienschauspieler warm an. Insbesondere Anne Vorderderfler, die im Regiestuhl nur wenig Bewegung bekommt. In einer Scheune in Albersloh hat die Theatergruppe provisorisch und nur vorübergehend die Bühne aufgebaut, auf der es hoch her geht. Kein Wunder, führt einer der Protagonisten doch ein anstrengendes Doppelleben. Welches, wird an dieser Stelle allerdings nicht verraten. Nur soviel: In Harmonie lebt der Taxifahrer Klaus Schmidt nach einem exakten Stundenplan mit zwei Ehefrauen an zwei Adressen – solange, bis ein Unfall alles durcheinanderbringt. Turbulenzen und Lachtränen sind garantiert.

Schauspieltruppe verspricht eine Auszeit

„Gönnen Sie sich eine Auszeit, in der herzhaft gelacht wird“, rät Anne Vorderderfler, die den Schauspielern gute Tipps geben kann. „Du musst an dieser Stelle nur ein bisschen lauter werden“, oder „vielleicht ziehst du den Verband etwas tiefer in die Stirn“. Nach vielen Proben wird die Sache immer runder, und die Schauspieler freuen sich mit der Regisseurin, schon bald ihr Publikum in der Sporthalle „Zur-Hohen-Ward“ (Adolfshöhe) humor- und spannungsvoll unterhalten zu können.

Die Aufführungen

Folgende Aufführungstermine sollte man sich notieren: 28. Oktober (Freitag), 19.30 Uhr; 30. Oktober (Sonntag), 15 Uhr; 4. November (Freitag), 19.30 Uhr; 5. November (Samstag), 19.30 Uhr, und 6. November (Sonntag), 15 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zehn Euro, für Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren fünf Euro, und Kinder können wieder kostenlos auf einer eigenen Bank vor der Bühne Platz nehmen. Karten sind bei Hesselmann, online unter www.Heimatverein-Albersoh.de und an der Abendkasse erhältlich. „Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die gemeinsam mit uns Spaß haben wollen“, lädt die Theatergruppe ein.