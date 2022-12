Ein turbulentes Wirtschaftsjahr

Das für viele Menschen und Unternehmen schwierige Jahr 2022 ist natürlich auch an VEKA nicht ohne Spuren vorübergegangen. „Ein solches Jahr hat in der Industrie wohl noch niemand erlebt“, sagt Andreas Hartleif, Vorstandsvorsitzender der VEKA AG im Gespräch mit der Redaktion.

Dramatische Preissteigerungen fürs Material – auch wenn es wieder in ausreichendem Umfang zur Verfügung stand –, explodierende Energiekosten und der Krieg in der Ukraine: Das für viele Menschen und Unternehmen schwierige Jahr 2022 ist natürlich auch an VEKA nicht ohne Spuren vorübergegangen. „Ein solches Jahr hat in der Industrie wohl noch niemand erlebt“, sagt Andreas Hartleif, Vorstandsvorsitzender der VEKA AG im Gespräch mit der Redaktion.