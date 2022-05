Ein Vormittag mit vielen Überraschungen

Ein bisschen staunten Ulla Brinkschulte und Nicole Schulte schon. „25 Jahre, das ist ja eine ganz schön lange Zeit“, waren sich die Jubilarinnen einig. Dabei wollten sie das Wort „schön“ eigentlich durch „großartig“ ersetzen. „Großartig hier in der ,Biberburg’ arbeiten zu dürfen“, meinte Ulla Brinkschulte, die zum Leitungsteam der Kindertagesstätte gehört. „Großartig“ dann auch die Überraschungen, die auf die beiden Kolleginnen warteten.

An einer langen Tafel in der „Biberburg“ hatten große und kleine Gratulanten Platz genommen. „Ihr seid bestimmt nur so mittel überrascht, dass wir hier ein großes Jubiläumsfrühstück gezaubert haben – das erste gemeinsame Frühstück nach so langer Zeit“, begrüßte Irmela Höfener ihre langjährigen Mitarbeiterinnen. Es sei wirklich nicht leicht, eine Überraschung geheimzuhalten. Wobei die Kinder dabei weniger Probleme gehabt hätten als das Team.

Ein zweites Zuhause für die Kinder

„Viele, viele kleine Bären hast du in den letzten 25 Jahren begleitet und immer ihr Wohl im Blick gehabt“, richtete sich Höfener an Nicole Schulte. „Du hast die Familien und ihre Sorgen gesehen und dafür gesorgt, dass die Kinder hier ein zweites Zuhause haben“, zählte sie neben weiteren Qualitäten auf. „Und nun zu dir, liebe Ulla – seit 25 Jahren belebst du die ,Biberburg’ mit deiner Energie“, lobte Irmela Höfener ihre Teamkollegin. „Du bist unser Motor. Es gibt wohl keine Position hier, die du noch nicht eingenommen hast, um zu unterstützen, einzuspringen zu regeln.“ Auch mal zu korrigieren. „All das, was eine gute Chefin eben ausmacht“, so die Kollegin, die einräumte: „Deine Qualitäten aufzuzählen, fällt mir schwer, weil du fast alles kannst.“

Feudales Frühstück

Nach einem feudalen und festlichen Frühstück nahmen die Kinder die Jubilarinnen mit nach draußen. Dort sollten einige von ihnen zeigen, dass auch sie ganz viel können. Zum Beispiel Theaterspielen. Während die kleinen und großen Zuschauer auf Decken Platz nahmen, versteckten sich ein Fuchs, eine Schlange und eine Eule in Baum und Gebüsch.

Ein wenig misstrauisch berichtete ein kluges Mäuschen vom gefräßigen „Grüffelo“: „Er hat schreckliche Hauer und schreckliche Klauen und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen…“ Beeindruckt von den Erzählungen, zogen sich die Tiere mit knurrenden Mägen zurück. Das wiederum faszinierte den zotteligen „Grüffelo“ so sehr, dass auch er seine gefräßigen Klauen vom Mäuschen ließ. Mit ganz viel Applaus wurde das Spiel der Kinder belohnt. „Das habt ihr ganz toll gemacht“, befanden auch Ulla Brinkschulte und Nicole Schulte, die sich an diesem Vormittag über wirklich viele Überraschungen freuen durften.