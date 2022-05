Ein weiteres Unternehmensziel

Die zahlreichen Ladesäulen für die E-Autos sind noch nicht da. Sie sollten eigentlich schon stehen auf der neuen, großen Sonderparkfläche in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus. Doch wie derzeit in vielen anderen Bereichen der Produktion fehlen wegen der problematischen Lieferketten wichtige Bauteile. Also muss es für das Foto ein Modell tun. Die Ladesäulen sind Teil des Konzepts des St.-Josef-Stifts, so umweltfreundlich wie möglich zu sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch