VEKA steigert Umsatz auf 1,5 Milliarden Euro und kämpft mit den Marktwidrigkeiten

Das Welcome-Center in der Dezember-Abendsonne. Die dort und in den anderen Werksgebäuden arbeitenden VEKA-Mitarbeiter blicken auf ein kompliziertes, anstrengendes aber erfolgreiches Jahr zurück..

Der Boom in der Baubranche ist in diesem Jahr mit voller Wucht bei der VEKA AG und deren Tochtergesellschaften angekommen. Ende 2021 wird die Gruppe voraussichtlich 1,5 Milliarden Euro umgesetzt haben, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Hartleif im Gespräch mit dieser Zeitung. Das ist ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.