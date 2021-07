Eine Fahrt weckt die Lebensgeister

Es macht schon einen Unterschied, auf welche Weise man sich draußen bewegt. Gerade wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, für den ist der Radius doch begrenzt. Mit dem Bus fährt man an der einen oder anderen Stelle, die man vielleicht gerne genauer in Augenschein genommen hätte, doch recht zügig vorbei. Größere Distanzen zurücklegen, aber trotzdem schnell mal anhalten können, das ist mit dem Fahrrad gar kein Problem. In diesen Genuss kommen seit einigen Wochen auch die Bewohner und Tagespflegegäste des St.-Elisabeth-Stifts. Zwei E-Rikschas machen’s möglich.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch