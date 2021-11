Eine lästige Prinzessin regiert

„Schön wär’s. . . “, wenn man wieder groß Karneval feiern könnte, finden die Närrinnen und Narren der gleichnamigen Sendenhorster Karnevalsgesellschaft, die traditionell in Sendenhorst und Albersloh für gute Laune sorgt. Am Samstag hatte sie zur Auftaktveranstaltung eingeladen und musste viele Absagen kassieren. „Das war ja abzusehen und ist absolut nachvollziehbar“, zeigte Präsident Uwe Wuttke Verständnis. So feierte man in deutlich abgespeckter Version in der nicht zu vollen Wersehalle.

Zur Begrüßung wurden die „2G“ geprüft und sonst übliche Bützje blieben aus. „Tja, geht ja leider nicht anders“, erklärte Gerd Olde beim Einlass und bedauerte: „Wir haben auch aus eigenen Reihen viele Absagen bekommen.“ Etwa von Eltern, deren Kinder noch nicht geimpft seien. Auf den Auftritt der Tanzgarde „Fantastic“, die hätte auftreten sollen, müsse man ebenfalls verzichten. „Die Abordnung des Hoetmarer Elferrats ist statt mit 55 Leuten mit 25 und ohne Prinz gekommen – der ist in Quarantäne.“

Niemand wolle ein Risiko eingehen. „Wir haben ein Hygienekonzept vorgelegt, das als vorbildlich eingestuft wurde – und man hat uns grünes Licht gegeben“, so Olde, der beim Blick in die Wersehalle augenzwinkernd meinte: „Wahrscheinlich können wir heute Abend sogar die 1,5 Meter Abstand-Regel einhalten.“

Die Gäste, die gekommen waren, wurden von Uwe Wuttke herzlich begrüßt. Unter ihnen Abordnungen der Karnevalsvereine Telgte, Freckenhorst und Hoetmar. Und auch Schützenbrüder aus Albersloh waren da. „Dieses Jahr ist alles etwas anders“ räumte der Präsident ein und verkündete: „Wir haben eine Prinzessin – sie heißt Corona und bleibt in Quarantäne.“ Fände sich aber doch noch eine andere Prinzessin oder ein anderer Prinz, werde natürlich nachproklamiert, so Wuttke, der dann Katrin Reuscher nach vorne bat. „Ich habe in meinem Gedächtnis gekramt – fünf, sechs Mal habe ich bei einer Wagenbaugruppe mitgemacht. Daran habe ich schöne Erinnerungen. Ich feier Karneval richtig, richtig gerne“, machte die Bürgermeisterin deutlich und zeigte sich kampfeslustig: „Und ich freu mich schon auf ein Duell beim Rathaussturm.“

Doch erst einmal sollte die Tanzgarde der KG „Schön wär’s“ die Bühne stürmen. Weitere Auftritte, wie der von Sängerin Céline Niemerg, folgten und wurden mit viel Applaus belohnt. DJ Tobi sorgte zwischendurch für Tanzlaune.

Schön wär’s, Corona hätte die Regentschaft bereits abgegeben, doch die Närrinnen und Narren zeigen sich optimistisch: „Wir wissen natürlich nicht, was im nächsten Jahr ist, hoffen aber, dass wir dann gut gelaunt Karneval feiern können.“