Eine Zeitzeugin erzählt

Bis zum Jahr 1967 stand der Gräftenhof Schulte Bisping noch in der Bauerschaft Alst, dann wurde er ins Freilichtmuseum Detmold umgesiedelt. Nun bietet der Albersloher Heimatverein eine Fahrt nach Detmold an. Mit dabei ist Zeitzeugin Marianne Hoenhorst, deren Großeltern den Hof Schulte Bisping von 1930 bis 1960 mit ihren sechs Töchtern und zwei Söhnen gepachtet hatten.

Im Detmolder Freilichtmuseum wurde der Gräftenhof aus Albersloh 1967 wieder aufgebaut. In ihrer Kindheit hat Marianne Hoenhorst (kl. Foto) viel auf dem Hof Schulte Bisping erlebt. Schon ihre Eltern Änne (geb. Hustert) und Theodor Beckamp heirateten dort. Am 15. Mai erzählt sie anlässlich einer Tour des Heimatvereins von ihren Kindheitserinnerungen.

Viele Kindheitserinnerungen verbindet Marianne Hoenhorst mit dem Gräftenhof Schulte Bisping, der bis 1967 noch in der Bauerschaft Alst stand. Im selben Jahr wurde das historisch bedeutsame Gebäude von 1787 dort abgebaut, um im Detmolder Freilichtmuseum Stein um Stein und Balken um Balken detailgetreu wieder aufgebaut zu werden. Nun möchte der Heimatverein Albersloh zu einer Fahrt nach Detmold einladen, bei der auch Zeitzeugin Marianne Hoenhorst von ihren Erlebnissen auf dem Gräftenhof erzählen wird.

Leben auf dem Hof

„Das wird bestimmt eine sehr interessante und unterhaltsame Fahrt“, ist sich Martin Pälmke sicher. Als Vorsitzender des Heimatvereins freut er sich über die Zusage Marianne Hoenhorsts, deren Großeltern den Hof Schulte Bisping von 1930 bis 1960 mit ihren sechs Töchtern und zwei Söhnen gepachtet hatten. In einer Art Interview soll die Zeitzeugin vom Leben auf dem Gräftenhof erzählen, der dabei als perfekte Kulisse dient. Die Besucher werden eingeladen, mit ihr in die Vergangenheit abzutauchen und sich ein lebendiges Bild vom Alltagsgeschehen auf dem Hof zu machen. Interessante Einblicke werden garantiert.

Museum und das „Weiße Ross“

Über den näheren Ablauf der Tagestour, die am 15. Mai (Sonntag) stattfinden soll, informiert Martin Pälmke: „Abfahrt mit dem Bus ist um 10.15 Uhr am Ludgerus-Haus am Teckelschlaut. Wir starten die Museumstour zur Mittagszeit mit einem gemeinsamen Aufenthalt im ‚Weißen Ross‘. Die Speisekarte ist über einen Link auf der Seite des Heimatvereins einsehbar (www.heimatverein-albersloh.de). Bitte meldet uns per E-Mail eure Menüauswahl, damit wir die Bestellung an den Wirt weitergeben können. Die Abrechnung der Verpflegung trägt jeder für sich.“

Ereignisreicher Tag

Gut gestärkt geht es dann ins Freilichtmuseum, wo unter anderem der Hof Schulte Bisping besichtigt wird. Marianne Hoenhorst plaudert vor Ort aus dem Nähkästchen und berichtet, wie sie die Zeit als Kind dort erlebt hat. Anschließend geht es auf das Gelände des Freilichtmuseums, wo in Führungen oder auf eigene Faust die Vergangenheit erforscht werden kann. Gegen etwa 16 Uhr ist die Rückfahrt geplant. Der Preis pro Person für Busfahrt, Eintritt und Führung beläuft sich auf 20 Euro, für Jugendliche auf 15 Euro.

Der Vorsitzende des Heimatvereins rechnet mit einer Ankunft in Albersloh um etwa 17.30 Uhr. „Sicherlich wird man dann auf einen ereignisreichen Tag voller gelebter Geschichte zurückblicken können“, wirbt Martin Pälmke für die Teilnahme an einer Reise in die Vergangenheit.