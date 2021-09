Einer kommt, einer ist schon da

Sendenhorst/Albersloh

Sendenhorst ist nun mit zwei Bundestagsabgeordneten in Berlin vertreten: Bernhard Daldrup (SPD) und Henning Rehbaum (CDU). Während Daldrup schon am Montag in die Hauptstadt gefahren ist, macht sich Neuling Rehbaum am Dienstag auf den Weg. Viele Gespräche stehen an.

Von Josef Thesing