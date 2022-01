Eisige Winter am Kanonenofen

Im Jahr 1938 eingeschult zu werden, war nicht so einfach. Es war eine unruhige Zeit, und die Winter waren eisig. Doch die Kinder waren – gezwungenermaßen – selbstständiger als heute. Marianne Werring gehörte zu diesem Einschulungsjahrgang und erzählt aus dieser Zeit.

Marianne Werring beschreibt das Schulleben in Sendenhorst

So gingen sie zur Schule – die Mädchen aus der Klasse von Marianne Werring.

Die Kinder waren selbstständig, obwohl gerade erst sechs Jahre alt und im Jahr 1938 Erstklässler. Sie gingen zu Fuß zur Volksschule, die sich an der Schulstraße in Sendenhorst befand. „Nur die Kinder von den Bauernhöfen fuhren mit ihren Rädern zu den Unterstellplätzen bei Gaststätten, Handwerkern und vielleicht bei der Verwandtschaft“, erzählt Marianne Werring, die zu diesem Einschulungsjahrgang gehörte. „Sicherheit war wichtig“, fügt sie an – und manche der heutigen „Helikoptereltern“ dürften sich beim Lesen einer solchen Beschreibung vermutlich die Haare raufen.