Endlich mal ein bisschen Regen

Burkhard Schulze Dernebockholt ist an diesem Donnerstagmorgen erst einmal zufrieden. „Endlich Regen“, sind die ersten Worte des Albersloher Landwirts. Und er hat gleich nachgemessen. 22 Liter pro Quadratmeter seien in der Nacht heruntergekommen erklärt er im Gespräch mit der Redaktion. Zwar wären ihm die prognostizierten 35 Liter lieber gewesen, doch jetzt ist er erleichtert nach der extrem trockenen und dürren Zeit in den vergangenen Monaten, in denen es aus Sicht der Bauern keinen nennenswerten Niederschlag gegeben hatte. „Diese lange und extreme Trockenheit treibt einem als Landwirt fast die Tränen in die Augen“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch