Endlich wieder Kartoffelernte

Mit viele Liebe und Mühe hatte man die Knollen im Frühjahr in die Erde gebracht. Danach war zunächst ein wenig Geduld angesagt – samt der Hoffnung auf ausreichend Regen. Denn der sollte letztendlich maßgeblich für den Erfolg der gesamten Aktion von Bedeutung sein. Vor einigen Tagen war es nun endlich soweit: Gemeinsam ging es auf den Acker, um die langersehnte Ernte einzufahren. Aber nicht nur das: Denn nach langer Pause sollte auch endlich wieder richtig gefeiert werden. Und die Stimmung beim „Kartoffelfest“ der Klasse 4m der Sendenhorster Grundschule war prächtig, berichtet Lehrerin Ilka Nüßing.

Walter Niestert stellt Ackerstreifen zur Verfügung

Aber zunächst ein Blick zurück: Damit die selbst gesetzten Kartoffeln auch gedeihen konnten, hatte Walter Niestert nicht nur einen Ackerstreifen zur Verfügung gestellt. Der Landwirt hatte die Fläche vielmehr mit dem passenden Gerät auch entsprechend vorbereitet, damit die Schüler die rund fünf Kilo Kartoffeln direkt in die Erde bringen konnten, die Ilka Nüßing zuvor vom „Deutschen Kartoffelhandelsverband“ besorgt hatte.

Nach langer Wachstums- und Reifephase hieß es dann vor einigen Tagen endlich: „Kids an die Knolle“. Gemeinsam mit Eltern und Geschwistern waren alle beteiligten Grundschüler auf den Acker eingeladen, um die Erdäpfel aus dem Boden zu holen. Dazu ging es mit kleinen Schaufeln und Eimern tatkräftig ans Werk.

Die Belohnung wartete direkt im Anschluss. Die geernteten Kartoffeln wurden nämlich in Alufolie gehüllt, um sie dann in der Glut der bereitgestellten Feuerschalen zu garen. Zur Abrundung des „Feld-Menüs“ hatten die Eltern passende Dips und Gemüse mitgebracht.

Kinder sind stolz auf den Ertrag

„Es ist so schön, die Begeisterung der Kinder bei der Ernte zu beobachten und zu sehen, wie stolz sie über ihren Ertrag sind“, berichtet Lehrerin Ilka Nüßing. Kein Wunder also, dass alle gleich zugesagt haben, die Aktion auch im kommenden Jahr wieder begleiten zu wollen. Die gute Nachricht: Auch Landwirt Walter Niestert ist von dem Projekt begeistert, weshalb er bereits jetzt versichert hat, es auch im kommenden Jahr mit einer entsprechenden Ackerfläche unterstützen zu wollen. „Sein Sohn Luis Niestert zeigte sich ebenso interessierte und erklärte, wie wichtig es ist, Kindern die Arbeitsprozesse in der Landwirtschaft zu zeigen“, schildert Ilka Nüßing, die ihm dabei nur beipflichten kann. „Es ist so wichtig, den Kindern das Wachstum der Kartoffel näherzubringen und zu vermitteln, woher die Früchte kommen und wie sie ins Geschäft gelangen.“