Endspurt bei der Briefwahl

Sie hoffen am Sonntag auf viele Stimmen: die „Plakate-Allee“ mit den beiden heimischen Kandidaten Henning Rehbaum und Bernhard Daldrup entlang der Landesstraße 586 von Sendenhorst in Richtung Tönnishäuschen.

Der Wahlkampf neigt sich dem Ende entgegen. Am Sonntag (26. September) werden alle diejenigen an die Urnen schreiten, die ihre Stimme noch nicht per Briefwahl abgegeben haben. Die Stadt hat acht Wahllokale eingerichtet, die von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind. Wer in welchem Wahllokal wählen kann, ist den persönlichen Wahlbenachrichtigungskarten zu entnehmen, die jedem Wahlberechtigten von der Stadt zugesandt wurden.

„Auch bei dieser Wahl sind wieder alle eingerichteten Wahllokale in Sendenhorst und Albersloh barrierefrei zu erreichen“, teilt das Wahlamt der Stadtverwaltung mit. Wer in einem Wahllokal wählt, müsse nicht zwingend die Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen. Sollte diese aus Versehen im Altpapier gelandet sein, reicht das Vorzeigen von Personalausweis oder Reisepass.

Wählen nur mit Maske

Für die Wahllokale wurde ein Hygienekonzept entworfen, das das Risiko einer Covid-19-Ansteckung sowohl für die Wählerinnen und Wähler als auch für die Mitglieder der Wahlvorstände minimieren soll. Das bedeutet unter anderem, dass in den Gebäuden, in denen die Wahllokale untergebracht sind, eine medizinische Maske getragen werden und der bekannte Abstand eingehalten werden muss.

Zudem bittet das Wahlamt, dass aus Hygienegründen alle Wähler eigene Stifte mitbringen sollten. Wer das Schreibgerät oder die Maske vergisst, erhält im Wahllokal Einwegmasken und einen Stift. „Für den Zutritt zum Wahllokal ist ein 3G-Nachweis – geimpft, genesen oder getestet – nicht erforderlich“, erklärt die Stadtverwaltung.

Viele Briefwähler

Bis gestern hat die Stadt mehr als 4200 Briefwahlunterlagen verschickt. Das Wahlamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die roten Wahlbriefe am Sonntag bis 18 Uhr bei der Stadtverwaltung wieder eingegangen sein müssen. Spätere Zusendungen werden nicht mehr berücksichtigt. Die Briefe können bis 18 Uhr in die Hausbriefkästen der Stadt am Rathaus oder am Bürgerbüro in Albersloh eingeworfen werden.

Briefwahlanträge bis Freitag möglich

Briefwahlanträge können noch bis Freitag (24. September) um 12.30 Uhr im Kommunalforum und von 14.30 bis 18 Uhr im Rathaus, Zimmer 105, gestellt werden. Bei einer plötzlichen Erkrankung können diese auch noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden. Dazu bedürfe es aber zwingend eines ärztlichen Attestes und einer unterschriebenen Vollmacht, dass die Unterlagen einer dritten Person ausgehändigt werden dürfen, erklärt die Stadt. Für Nachfragen ist im Wahlamt Josefin Steinhoff am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr unter

0 25 26 / 30 31 15 zu erreichen.

Am Wahlabend werden im Kommunalforum die Ergebnisse präsentiert. Alle Interessierten können ab 18 Uhr teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist allerdings nur mit einem Nachweis über die vollständige Impfung, die Genesung oder über einen aktuellen negativen Test möglich.

Die Wahlergebnisse können am Wahlabend auch auf der städtischen Website www.sendenhorst.de/wahlen.html eingesehen werden.