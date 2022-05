Engagierter Einsatz in bewegter Zeit

Die Pandemie, der Einsatz im Hochwassergebiet und einiges mehr haben die Feuerwehr vor große Herausforderungen gestellt. Das wurde in der Versammlung im Albersloher Gerätehaus deutlich, in der auch auch um große Investitionen in die Feuerwehr ging.

„Im Jahr 2021 leisteten alle drei Züge 155 Einsätze“, fasste Thomas Saerbeck von der Feuerwehr Sendenhorst in seinem Rückblick zusammen. Aufgeschlüsselt handelte es sich um Brandeinsätze, Verkehrsunfälle, First-Responder-Einsätze und andere Notfälle, zu denen die Männer und Frauen der örtlichen Feuerwehr gerufen worden waren. In der Summe waren das 3736 Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Vier Arbeit unter schwierigen Bedingungen

„Bis auf die Maskenpflicht in den Einsatzfahrzeugen sind die Corona-Regeln für uns aufgehoben“, erklärte Feuerwehrchef Elmar Bornefeld, nachdem er die Kameradinnen und Kameraden, Vertreter der Stadtverwaltung und der Politik sowie einige Ehrengäste zur Jahreshauptversammlung begrüßt hatte. Die Herausforderungen der Pandemie rückten im Albersloher Gerätehaus natürlich noch einmal in den Blick. Beispielsweise musste die Aus- und Weiterbildung gewährleistet bleiben. Zum Teil funktionierte das online.

Und im Notfall einfach zu Hause bleiben? Für die Feuerwehr natürlich keine Option. So rückten nach dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 Sendenhorster Feuerwehrleute in das Katastrophengebiet nach Eschweiler und Aachen-Brandt aus. „Wir können uns über die Katastrophenschutz-Organisation in unserem Land für solche Großschadensereignisse glücklich schätzen. Hochachtung müssen wir vor den Personen haben, die sich freiwillig dazu bereiterklären, diese Aufgaben zu übernehmen“, kommentierte Thomas Saerbeck in seinem Jahresbericht.

Bürgermeisterin Katrin Reuscher übergab neue Helme. Foto: Ralf Willinghöfer

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Benjamin Schürholt ließ es sich nicht nehmen, den Einsatz der Wehrleute zu würdigen. „Beim Einsatz in Aachen konnte ich mich persönlich von der hohen Motivation aller Beteiligten überzeugen. Die Professionalität der Einsatzkräfte wurde von der örtlichen Einsatzleitung ausdrücklich gelobt.“ Diese Katastrophe habe aber auch aufgezeigt, woran in Zeiten kommender Krisen – „Stichwort Klimawandel, Stichwort geopolitische Lage“ – gearbeitet werden müsse: „Erweiterung der Sirenen-Warnung, Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, Durchhaltefähigkeit unserer Kräfte, Einbindung von Spontanhelfern“, zählte Schürholt auf.

Investitionen in die Gerätehäuser

In einem Dankesschreiben, das Bürgermeisterin Katrin Reuscher verlas, äußerte sich Landrat Dr. Olaf Gericke zum Einsatz aller Fluthelfer, eben auch der aus Sendenhorst und Albersloh. Landesinnenminister Herbert Reul habe die vielen Helfer als „Helden, und nicht nur Helfer“, bezeichnet.

Für Katrin Reuscher war es die erste Jahreshauptversammlung der Sendenhorster Feuerwehr in ihrem Amt als Bürgermeisterin. „Ich habe in eineinhalb Jahren gute Einblicke in das bekommen, was die Feuerwehr leistet“, insbesondere in einer von Krisen geprägten Zeit. Die Entschuldigung: „Das konnten wir ja nicht vorausahnen“, könne sich die Gesellschaft in Zukunft nicht mehr leisten, meinte sie mit Blick auf mögliche Folgen aus Klimawandel und Co. Bevölkerungsschutz, ausgebaute Warnsysteme und weitere wichtige Punkte stünden auf der Agenda, mit der man sich gegen Katastrophen und Krisen wappnen müsse.

Dazu gehöre auch die gute Ausstattung der Feuerwehr. Reuscher sprach den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Sendenhorst, den Anbau der Albersloher Feuerwache, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs und weitere Maßnahmen an. 150 neue Helme hatte sie bereits im Gepäck. „Vielen Dank, dass ihr das macht“, lobte die Bürgermeisterin den Einsatz der Feuerwehrleute und meinte mit Blick auf die weitere Zusammenarbeit: „Elmar, ich habe das Gefühl, das kann was werden.“

Viele verliehene Urkunden, Belobigungen und Orden später, setzte der Albersloher Spielmannszug an, um den geselligen Teil der Versammlung einzuläuten.