Enorm fit und vielen Menschen bekannt

Ludger Austermann ist der neue Bezirksbeamte der Polizei für Albersloh und Rinkerode. Der Sendenhorster ist 53 Jahre alt und hat viele Jahre in der Polizeiwache in Ahlen gearbeitet, wo er auch vom Landrat vorgestellt wurde. Der Familienvater ist sportlich fit und kennt viele Menschen in seinem neuer „Revier“.

Wer die Fantasie hegt, ihm – zum Beispiel – mit etwas Geklautem davonrennen zu wollen, sollte eines bedenken: Ludger Austermann war aktiver Handballer, hat Jugendmannschaften trainiert und treibt auch heute noch viel Sport, Laufen zum Beispiel. Der neue Bezirksbeamte der Polizei für Albersloh und Rinkerode, den Landrat Dr. Olaf Gericke am Montagnachmittag in Gegenwart von Bürgermeisterin Katrin Reuscher und Bürgermeister Carsten Grawunder in der Polizeiwache in Ahlen vorstellte, ist also fit wie der sprichwörtliche Turnschuh.