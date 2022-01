Ergebnis einer tollen Teamleistung

„Akut und Reha am gleichen Standort“: Mit diesem ambitionierten Ziel ging am 2. Januar 2012 das „Reha-Zentrum am St.-Josef-Stift“ an den Start. Es war seinerzeit ein Projekt, das durchaus Maßstäbe setzte und dessen Erfolgsgeschichte noch immer andauert.

„Akut und Reha am gleichen Standort“: Mit diesem ambitionierten Ziel ging am 2. Januar 2012 das „Reha-Zentrum am St.-Josef-Stift“ an den Start. Patienten, die mit einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenk versorgt wurden oder einen komplexen Eingriff an der Wirbelsäule hatten, können vom Akutkrankenhaus nahtlos in die Anschlussheilbehandlung wechseln. Der durchgängige und schnittstellenoptimierte Patientenpfad kam so gut an, dass die Reha bereits im Herbst 2017 auf 180 stationäre und 20 ambulante Plätze verdoppelt wurde. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist noch nicht in Sicht. Zum zehnten Geburtstag ein Blick zurück auf die Anfänge.

Mit seiner Spezialisierung auf Knochen- und Gelenkerkrankungen verfügte das St.-Josef-Stift bereits über einen großen Erfahrungsschatz in der Physikalischen Therapie und über einen sehr großen Anteil von Patienten, die in eine dreiwöchige Reha- oder Anschlussheilbehandlung wechselten. Mit der stark gesunkenen Verweildauer, die früher für eine Hüft-OP bei 35 Tagen lag und heute lediglich sieben bis neun Tage beträgt, entfällt eine immer kürzere Zeitspanne auf den eigentlichen Krankenhausaufenthalt, für die längere externe Reha-Phase geraten die Patienten aber aus dem Blick.

„Unsere Patienten konnten die weichen Faktoren – die Freundlichkeit, das gute Essen, unsere Qualität – nicht mehr ausreichend wahrnehmen. Wir hatten die Sorge, dass wir austauschbar werden und Alleinstellungsmerkmale für Sendenhorst fehlen, damit die Patienten auch künftig für eine Behandlung im St.-Josef-Stift weite Wege auf sich nehmen“, erklärt Werner Strotmeier, damals Geschäftsführer und heute Kuratoriumsvorsitzender des Stifts.

Unbekanntes Terrain erobert

Die Lösung lag konsequenterweise darin, den Patientenpfad am Standort Sendenhorst schnittstellenoptimiert um die Reha-Phase zu verlängern und im Sinne der Patienten weiter Einfluss auf die Qualität der Behandlung zu nehmen. „Wir haben uns vom Ufer abgestoßen und konnten den neuen Kontinent noch nicht sehen.“ Mit diesem Bild beschreibt Strotmeier sehr treffend, dass mit dem Reha-Projekt das vertraute Gebiet des Kliniksektors verlassen und der Sprung über die Sektorengrenze in die Reha-Welt gewagt werden musste. Das bedeutete andere Spielregeln, anderes Vertragswesen, andere Mitspieler. Die größte Hürde waren die freiwilligen Verträge mit den Krankenkassenverbänden und Rentenversicherungsträgern, die jeweils eigene Reha-Kliniken betreiben und die neue Einrichtung in Sendenhorst mit Skepsis betrachteten.

„Die Idee musste ausgiebig bebrütet werden“, blickt Strotmeier zurück. Die Lernphase absolvierte das St.-Josef-Stift im ZAR Münster, einem Zusammenschluss mehrerer Kliniken, die gemeinsam das Zentrum für Ambulante Rehabilitation an der Grevener Straße betrieben. Strotmeier war zehn Jahre Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

Der Bedarf für eine Reha-Einrichtung am St.-Josef-Stift wurde auf 90 stationäre und zehn ambulante Plätze geschätzt, was einer Investition von mehr als zwölf Millionen Euro aus eigenen Mitteln entsprach. „Das Risiko war hoch, weil wir keine Verträge hatten.“ Im Entscheidungsprozess wurden alle mitgenommen: die Montagsrunde, die Chefarztrunde, das Kuratorium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Mitarbeitertag plus viele Gespräche mit externen Partnern. Während der Bauphase der beiden Artriumgebäude lief parallel bereits die Aufbauorganisation, die im Rückblick der entscheidende Erfolgsfaktor für das Gelingen des Reha-Projekts ist. Strotmeier: „Für die Bereiche Medizin, Physikalische Therapie, Pflege und Hauswirtschaft wurden in Teams und Gruppen gute Konzepte und Abläufe erarbeitet und überzeugende Persönlichkeiten gefunden, die den Qualitätsanspruch aus dem Krankenhaus in die Reha-Welt übertrugen.“ Beispielhaft erwähnt seien etwa die nahtlose Überleitung mit der pflegerischen Aufnahme im Krankenhaus oder das Konzept der Therapie in festen Kleingruppen.

Erweiterung schon 2017 notwendig

Als das Reha-Zentrum am 16. September 2011 offiziell eingeweiht wurde – es war übrigens der 122. Jahrestag der Eröffnung des St.-Josef-Stifts – gab es für den Betriebsstart noch keine Verträge. Das sollte noch bis kurz vor Weihnachten dauern. Ende Dezember fand ein Kick-off-Treffen des Startteams statt. Alle Berufsgruppen und Arbeitsbereiche stellten ihre Konzepte vor. Das sei Aufbruchstimmung pur und ein echter Gänsehautmoment gewesen, in dem der Grundstein für den berufsgruppenübergreifenden Teamgeist gelegt wurde.

Mit Enthusiasmus und Kompetenz erarbeitete sich die Reha sehr schnell einen anerkannt guten Ruf mit herausragenden Patientenzufriedenheitswerten. Die Qualität der Arbeit wurde schließlich auch von den Kostenträgern mit entsprechenden Verträgen bestätigt. „Gelungen ist es letztlich durch die tolle Leistung der Teams“, betont Werner Strotmeier.