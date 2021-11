Erster Schritt zum Pumptrack in Sendenhorst

Ein Vorbild für Sendenhorst ist die Pumptrack-Anlage in Wolbeck, die vielen Fans dieser Trendsportart in Sendenhorst und Albersloh bekannt ist. Sie wird auch gerne von Erwachsenen genutzt.

Der erste Schritt ist gemacht, aber dass das Projekt locker-flockig über die Bühne geht, ist wenig wahrscheinlich. „Ich bin echt sauer“, sagte etwa Daniel Langen, der an der Kantstraße wohnt, am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung. Er und andere Anlieger fühlten sich bisher in keiner Weise informiert und beteiligt.