Erstmals fünf Bezirke für Briefwahl in Sendenhorst

Die Zahl der Briefwahlbezirke in Sendenhorst wird bei der Bundestagswahl am 26. September aufgestockt. Erstmals wird es fünf geben. „Das sind zwei mehr als bisher“, sagt Jürgen Mai, zuständiger Dienstbereichsleiter im Rathaus. Damit will die Stadt der stetig – auch wegen Corona – steigenden Zahl an Briefwählern Rechnung tragen. Bei der letzten Kommunalwahl seien es 46 Prozent gewesen.

