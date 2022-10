Es fehlt ein rechtskräftiger Bebauungsplan

Neubauplanung an der Sendenhorster Straße 12

Die schmalen Bürgersteige im Dorfkern von Albersloh sind immer wieder mal Thema, wenn es um die Sicherheit und den Komfort der Fußgänger geht. Zuletzt waren sie es bei der Auswertung des „Fußverkehrs-Checks NRW“ (wir berichteten). Die Fachleute merkten dabei unter anderem an, dass bei künftigen Planungen darauf geachtet werden solle, dass Neubauten nicht mehr so nah an die Gehwege rücken sollten.