Es geht um mehr als ein Sternchen

Das Gendern betrifft Martina Bäcker bei ihrer Arbeit nach eigener Aussage eher am Rande. Sie setzt bei ihrer Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte lieber thematische Schwerpunkte - und das nun schon seit 20 Jahren.

Bürgerinnen und Bürger. Oder Bürger*innen. Oder doch lieber Bürger:innen? Wie sich das Gendern in Texten am besten darstellen lässt, dazu gibt es viele verschiedene Meinungen. Martina Bäcker hat auch eine: „Ich bemühe mich immer um eine gerechte und diskriminierungsfreie Sprache“, sagt sie ganz pragmatisch. Man könnte meinen, dass dieses heiß diskutierte Thema die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sendenhorst stärker beschäftigen müsste. Tut es aber gar nicht. „Es gibt keine Vorgabe im Haus, wie das gehandhabt werden muss. Und eigentlich wenden wir das ohnehin alle an, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen schon ganz automatisch.“