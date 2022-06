Pfingstsonntag wird Lars Rother im Paulus-Dom zum Priester geweiht

Für knapp vier Monate ist Lars Rother noch einmal nach Münster gezogen. Genauer in das Priesterseminar „Borromae­um“ am Domplatz. Das hat einen guten Grund: An diesem Pfingstsonntag (5. Juni) wird er zum Priester geweiht.

Eigentlich wirkt er seit zwei Jahren als Diakon in der Gemeinde St. Martinus und Ludgerus. Und eigentlich wohnt er auch in Sendenhorst. Doch für knapp vier Monate ist er noch einmal nach Münster gezogen. Genauer in das Priesterseminar „Borromae­um“ am Domplatz. Das hat einen guten Grund: An diesem Pfingstsonntag (5. Juni) wird Lars Rother zum Priester geweiht.