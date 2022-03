Es wird ein regelrechter Wahlmarathon

Seit 20 Jahren stehen Uwe Landau und Marcel Schumann an der Spitze der Martinus-Schützen. Landau steht bei der Mitgliederversammlung zur Wiederwahl an. Und auch sonst gibt es einiges zu besprechen. In diesem Jahr findet zudem wieder die Haussammlung der Deutschen Kriegsgräberfürsorge statt. Die Hälfte der Einnahmen wird an die Ukraine-Hilfe gespendet.

Die Martinus-Schützen feiern in ihrer Hauptversammlung am kommenden Freitag um 20 Uhr im Landhotel Bartmann ein kleines Jubiläum: Seit 20 Jahren stehen Uwe Landau und Marcel Schumann an der Spitze des Allgemeinen Schützenvereins St. Martinus Sendenhorst. Bei der Mitgliederversammlung am 1. April steht Landaus Position des ersten Vorsitzenden zur Wahl. Das berichtet der Verein in seiner Ankündigung.

In diesem Jahr findet zudem wieder die Haussammlung der Deutschen Kriegsgräberfürsorge statt. Die Hälfte der Einnahmen wird an die Ukraine-Hilfe gespendet, teilt der Verein mit.

Wahlmarathon

Ein regelrechter Wahlmarathon wartet auf die Martinus-Schützen bei ihrer Versammlung: Insgesamt zehn der 23 Vorstandsmitglieder müssen neu gewählt werden, darunter auch der Posten des Vorsitzenden. „Dass wir nun schon 20 Jahre eine Doppelspitze im Verein bilden, ist schon etwas ganz Besonderes, ohne Frage“, erklärt Uwe Landau. „Aber auch dies war und ist nur möglich mit der großen Unterstützung der Vereinsmitglieder und der Bereitschaft, sich immer wieder zukunftsorientiert neu aufzustellen. Nach 20 Jahren dürfte man eigentlich den Vorsitz beruhigt in die nächsten Hände geben.“

Blick in die Zukunft

Marcel Schumann, zweiter Vorsitzender des Vereins, freut sich auf weitere Jahre mit Landau an der Vereinsspitze. „Die Zusammenarbeit zwischen uns beiden läuft partnerschaftlich.“ Trotzdem haben beide im Blick, wer ihnen folgen könne. „Das ist ein Thema, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird“, erklärt Schumann.

Ein besonderes „Extra“ warte auf alle Schützinnen und Schützen, wie Landau verrät. Es lohne sich also, die Versammlung zu besuchen, denn die Mitglieder sollen auch entlastet werden. „Es gibt für jedes Mitglied, das an der Versammlung teilnimmt, einen besonderen Tankgutschein“, lässt der Vorsitzende durchblicken.

Erstmals seit 2019 findet die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge statt. „In diesem Jahr wird die Sammlung unter dem Motto ‚Gemeinsam für den Frieden‘ durchgeführt“, berichtet Andreas Rickert, der sich seit 2014 um die Organisation kümmert. „Daher wird die Hälfte der gesammelten Gelder an die Ukraine-Hilfe gespendet. Der aktuelle Krieg verursacht so viel Leid, da wollen wir einfach helfen“, meint Rickert, der auf viel Unterstützung hofft.