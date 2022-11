Fairer Baum als Dankeschön

Mus, Kuchen – oder einfach Schnitze: Aus Äpfeln kann man so einiges machen. Kein Wunder also, dass sich die Kita Maria Montessori, als sie die freie Wahl hatte, einen Apfelbaum für das Außengelände wünschte. Den hat der Steuerungskreis „Fairtrade-Town“ nur allzu gerne gesponsert. „Als Symbol, Dank und Anerkennung“, so Bürgermeisterin Katrin Reuscher. Schließlich darf sich die Einrichtung seit dem Sommer „Faire Kita“ nennen und unterstützt damit die Bestrebungen der Stadt, sich auf diesem Gebiet stetig weiterzuentwickeln.

Der Obstbaum ist ein verspätetes Geschenk anlässlich der Zertifizierung, da eben jetzt im Herbst die beste Pflanzzeit ist. Bereits im Sommer war der Kita die entsprechende Urkunde verliehen worden, der Gedanke soll nun weiter mit Leben gefüllt werden. Jedes Jahr wird es ein konkretes faires Projekt in der Einrichtung geben, berichtete Kita-Leiterin Renate Kersting. Faire Produkte wie Kaffee für die Erwachsenen und Bananen für die Kinder hätten bereits Einzug gehalten. Und auch faire Schokolade habe man schon selbst hergestellt.

Den „Weißen Klarapfel“ auf der Schubkarre, hatten sich am Donnerstagvormittag nun zwei Mitarbeitende des Bauhofes auf den Weg in Richtung Kirchbergstraße gemacht. Schließlich sollte das noch junge Pflänzchen möglichst professionell in die Erde gebracht werden. Wobei die Bürgermeisterin und Kita-Leiterin Renate Kersting ebenfalls zum Spaten griffen und dabei tatkräftig unterstützten.

„Ich freue mich, dass die Initiative so gut läuft“, betonte Christiane Seitz-Dahlkamp, Mitglied des Steuerungskreises. Denn auch die Kita „Stoppelhopser“ sei kurz davor, den Antrag auf Zertifizierung zu stellen. Und die Realschule St. Martin hat sich ebenfalls auf den Weg zur „Fairtrade-School“ gemacht (wir berichteten). „So ist das ja oft“, meinte Katrin Reuscher. „Einer fängt an, und nach und nach kommen andere dazu. Ich habe schon das Gefühl, dass der faire Gedanke hier in Sendenhorst aktiv gelebt wird.“

Zu Kaffee, Bananen und Schokolade könnten dann in etwa fünf, sechs Jahren auch die ersten eigenen fairen Äpfel hinzukommen. So lange dürfte es in etwa dauern, bis das frisch gepflanzte Bäumchen erste Früchte tragen wird.