Familie setzt die Tradition fort

Bernd und Bärbel Wüller haben das Ehrenamt von Josef Wüller übernommen. Bis zum vergangenen Jahr hatte sich dieser um die Allee „Baum des Jahres“ gekümmert, die entlang des Pättkens in Richtung Bürger- und Schützenwald verläuft.

Fast 15 Jahre ist es nun her, dass Josef Wüller bei der Stadtverwaltung anrief. Und seine Idee vortrug, sich doch irgendwie an der Aktion „Baum des Jahres“ zu beteiligen. Die Stadt, so wurde es dann beschlossen, übernimmt die Finanzierung, Wüller hegt und pflegt die Gehölze.