Fast wie im echten Kaufhaus

An der Hoetmarer Straße 32 gibt es ein ganz besonderes „Kaufhaus“: das DAF-Depot. Dort finden Bedürftige alles, was sie zum Anziehen benötigen. Daneben gibt es Bett- und Tischwäsche, Haushaltswaren und einiges mehr für den Alltag.

Es sieht ein bisschen aus wie in einem übervollen Kaufhaus, wo trotzdem alles ordentlich sortiert ist. „Schlafanzüge für Jungen“, steht auf einer der vielen Boxen. An zahlreichen fahrbaren Ständern, wie man sie aus Geschäften kennt, hängt ordentlich aufgereiht und zum Teil nach Saison, Größe und Farbe sortiert das, was Mann und Frau so tragen. In anderen Kisten lagern, ebenfalls akkurat gefaltet, Unterwäsche, Schlafanzüge und Co. Für die Frauen und Männer gibt es seit einiger Zeit getrennte Abteilungen.