Fast zwei Mal um die ganze Welt

VEKA- Mitarbeiter Stefan Kordel (r.) ist gemeinsam mit dem Team von „Kelly’s Heroes“ vom spanischen VEKA-Standort in Burgos über die Pyrenäen und den französischen Standort in Thonon-les-Bains bis nach Sendenhorst gefahren.

Der Aktionsmonat der VEKA AG zum Thema „mentale Gesundheit“ ist mit beeindruckenden Ergebnissen zu Ende gegangen, berichtet das Unternehmen. Die Mitarbeitenden aus Spanien, Frankreich, Deutschland und den USA sowie die Geschäftspartner haben gemeinsam mit der englischen Organisation „Kelly’s Heroes“ 114 934 Kilometer zurückgelegt und allein in Deutschland 15 500 Euro an Spenden gesammelt, die ehrenamtlichen Organisationen zugutekommen.

„Das war ein Erlebnis, das ich sicher nicht vergessen werde“, sagt VEKA-Mitarbeiter Stefan Kordel. Der leidenschaftliche Rennradfahrer aus Sendenhorst ist gemeinsam mit dem Team von „Kelly’s Heroes“ vom spanischen VEKA-Standort in Burgos über die Pyrenäen und den französischen Standort in Thonon-les-Bains bis nach Sendenhorst gefahren. „Dabei kommt man natürlich auch an seine persönlichen Grenzen – und erlebt, wie wichtig das Team ist, um einem Halt zu geben.“

In schwierigen Situationen nicht allein

Um genau diese Erfahrung, dass man auch in schwierigen Situationen nicht allein ist, ging es bei dem Aktionsmonat. VEKA wollte im Unternehmen und darüber hinaus Gespräche über das sensible Thema „mentale Gesundheit“ anstoßen und damit dazu beitragen, dass Betroffene Unterstützung finden und mehr Akzeptanz psychische Probleme entsteht, berichtet das Unternehmen.

Die Idee für die Aktion kam aus England. Der VEKA-Partner John Hewitt hatte 2018 seine Tochter Kelly durch Suizid verloren und daraufhin die Organisation „We mind & Kelly matters“ gegründet, die neben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit auch mit spektakulären Radtouren auf die Themen mentale Gesundheit und Suizidprävention aufmerksam macht.

VEKA als Hauptsponsor

In diesem Jahr ist das Team „Kelly’s Heroes“ zuerst durch Europa und dann durch die USA gefahren. VEKA hat die beiden Touren als Hauptsponsor unterstützt und mit einer Vielzahl von Maßnahmen im eigenen Unternehmen begleitet. So wurde nicht nur auf der Website veka-mentale-gesundheit.de, sondern auch auf großen Karten in der Kantine angezeigt, wo sich „Kelly’s Heroes“ gerade befinden.

Zudem konnten die Mitarbeitenden selbst auf dem Fahrrad, zu Fuß oder auf Inlineskates Kilometer sammeln und in das Gesamtergebnis einbringen. Insgesamt 114 934 Kilometer sind auf diese Weise zusammengekommen – das Thema wurde also in einem Monat fast zwei Mal um die Welt getragen.

Ein Ziel der VEKA Aktion für mentale Gesundheit war es, ehrenamtliche Organisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Krisenhilfe Münster freute sich über die Spendensumme von 9.612 Euro, die am Mittwoch von Elke Hartleif (M.) und Stefan Kordel, Hiltrud Kaufmann (v.l.) und Christa Schlüter (r.) vom VEKA Gesundheitsteam an Petra Karallus, Leiterin der Krisenhilfe Münster, überreicht wurde. Foto: VEKA

Neben der sportlichen Herausforderung gab es auch viele inhaltliche Anstöße an den VEKA-Standorten. Am Stammsitz in Sendenhorst wurden im Rahmen einer Gesundheitswoche im Werk Plakate mit QR-Codes für kurze Podcasts verteilt. Die Mitarbeitenden konnten die Codes mit ihrem Smartphone scannen und sich Audiodateien anhören, in denen Menschen von ihren Erfahrungen mit psychischen Beschwerden erzählen. „Dabei wurde darauf geachtet, die Themen an möglichst passenden Orten zu platzieren – also zum Beispiel einen Link zu einem Podcast zum Thema Platzangst in der Nähe eines Fahrstuhls“, schreibt VEKA

„Ängste, Depressionen und andere psychische Beschwerden lassen sich heute gut behandeln“, sagt Elke Hartleif, Personalvorstand bei VEKA. „Voraussetzung dafür ist aber, dass man darüber sprechen kann und sich Hilfe sucht. Deshalb wollten wir mit interessanten und überraschenden Angeboten Gespräche unter den Mitarbeitenden anstoßen. Wichtig war uns aber auch, unsere Führungskräfte zu schulen, damit sie psychische Beschwerden möglichst frühzeitig erkennen und lernen, wie sie Betroffene ansprechen können.“

Spende für die Krisenhilfe

Um ganz praktisch zu helfen und vor allem auch, um die Kampagne zu stärken, wurde außerdem eine Spendenaktion durchgeführt. Auf www.veka.betterplace.org sind deutschlandweit 15 500 Euro zusammengekommen, die an die lokal tätige Krisenhilfe Münster und den bundesweit aktiven Verein „Freunde fürs Leben e. V.“ fließen. Die Organisationen unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen und betreiben Aufklärung über mentale Gesundheit und Suizidprävention.

„Über diese Themen zu sprechen, ist wahrscheinlich für die meisten ungewohnt“, meint Elke Hartleif. „Wir finden aber, dass die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtiger ist als gesellschaftliche Tabus. Und wenn wir uns zukünftig über unsere mentale Gesundheit genauso offen austauschen können wie über unsere körperliche Gesundheit, profitieren wir langfristig alle davon“, ist Hartleif überzeugt.