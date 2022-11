Faszinierende Hubschrauberwelt

Einen tollen Tag mit dem ersten Flugerlebnis für einige und zur Wiederholung empfohlen erlebten Mitglieder der Feuerwehr aus Albersloh. Etwa 60 Mitglieder machten sich mit allem, was Räder hat, auf den Weg nach Ahlen.

Albersloher Feuerwehr besucht Firma Helilift in Ahlen

Pilot Chriss (Foto unten links, r.) ließ die Besucher aus Albersloh tief in die Welt der Hubschraubertechnik hineinblicken. Das dürfte bei dem einen oder anderen einen ganz neuen Berufswunsch geweckt haben.

Feuerwehrmann Andreas Offer verfügt über sehr gute Kontakte zur Firma Helilift in Ahlen. Und so war die Idee, die Firma zu besichtigen, geboren. Etwa 60 Mitglieder der Albersloher Jugend-Feuerwehr, der aktiven Feuerwehr, des Spielmannszuges und neun Kameraden der Ehrenabteilung machten sich, mit allem, was Räder hat, auf den Weg nach Ahlen.