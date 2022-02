Nach längerer Pause werden die Planungen für den Freizeit- und Bewegungsparcours an der Ostenpromenade wieder aufgenommen. Das „Fitnessstudio unter freiem Himmel“ soll in die begonnene Umgestaltung des Promenadenrings integriert werden. Die geschätzten Kosten betragen 104 000 Euro.

Nun soll es also etwas werden mit dem Freizeit- und Bewegungsparcours an der Ostenpromenade auf dem Areal, auf dem derzeit noch einige Spielgeräte stehen. Vorgestellt bereits im Januar 2019, wurde das Projekt, von dem alle Generationen profitieren sollen, wegen der in der vergangenen Woche gestarteten Umgestaltung der Promenade zunächst auf Eis gelegt.